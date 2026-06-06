Talenti Festival torna domenica 7 giugno a Battipaglia

Talenti Festival: domenica 7 giugno alla Villa Comunale di via Belvedere, la quinta edizione della rassegna dedicata al talento contemporaneo
La quinta edizione del Talenti Festival segna un nuovo capitolo per una delle realtà culturali più attive e riconoscibili del territorio campano. Un progetto che, anno dopo anno, ha saputo costruire un dialogo autentico con le nuove generazioni, trasformandosi in uno spazio di incontro tra arte, musica, informazione e impegno sociale.
Per il 2026 il festival cambia pelle, evolve il proprio linguaggio e amplia ulteriormente il proprio orizzonte, mantenendo però intatta la sua identità: valorizzare il talento contemporaneo e promuovere una cultura capace di incidere concretamente sul presente. Questa edizione speciale, inoltre, è inserita all’interno del Ciclolonga Village, vasto programma di eventi volto a celebrare i cinquant’anni dell’emittente radiofonica Radio Castelluccio – oggi RCS75 – e della storica passeggiata in bicicletta, la Ciclolonga.
Le novità della nuova edizione del Talenti Festival
Domenica 7 giugno la Villa Comunale di via Belvedere, a Battipaglia, ospiterà la nuova edizione del festival, che prenderà il via alle ore 19:00 con talk, incontri e premiazioni dedicate a personalità che, attraverso il proprio lavoro, rappresentano esempi virtuosi e modelli positivi per le nuove generazioni.
Figure provenienti dal mondo della cultura, dell’informazione, dello sport, delle istituzioni e dell’attivismo, accomunate dalla capacità di trasformare il proprio operato quotidiano in uno strumento di crescita collettiva. I nomi dei premiati saranno annunciati nei prossimi giorni.
Tema centrale dell’edizione 2026 sarà la sostenibilità, affrontata in una prospettiva ampia e trasversale che supera il solo tema ambientale per entrare nella vita quotidiana delle persone. In una società sempre più frammentata, segnata da individualismi e tensioni sociali, il Talenti Festival intende riportare al centro il valore della comunità, delle relazioni e delle buone pratiche, promuovendo una riflessione condivisa su cosa significhi oggi “stare al mondo”. Cultura, creatività, lavoro, sport, partecipazione e informazione diventano così strumenti essenziali per costruire un’idea concreta di benessere collettivo.
Investire su Battipaglia: la mission del Talenti Festival
Da sempre profondamente radicato nella città di Battipaglia, il festival continua a investire sul coinvolgimento del pubblico più giovane, scegliendo linguaggi contemporanei e accessibili senza rinunciare alla profondità dei contenuti. Non soltanto spettacolo, quindi, ma un vero spazio di confronto capace di parlare alla Gen Z attraverso la musica, i social, i nuovi media e il racconto diretto delle esperienze.
A chiudere la serata sarà, alle ore 21:00, il talk musicale powered by 4quarti Magazine, portale di informazione musicale, che vedrà protagonisti alcuni tra gli artisti urban pop più seguiti del momento. Anche in questo caso, i nomi verranno svelati prossimamente.
«L’associazione “Talenti” nasce per ispirare, per dare nuove direzioni e sviluppare le passioni – dice Enrico Fereoli, ideatore e fondatore del Festival –. Sono emozionato per questa quinta edizione e non vedo l’ora di incontrarci il 7 Giugno a Battipaglia».
«Il Talenti Festival, sin dalla sua prima edizione, ha portato con sé una luce diversa, un entusiasmo insolito per un territorio che, quando si parla di promozione della cultura, della musica e del sociale, da sempre mostrato delle criticità – afferma Andrea Picariello, direttore artistico di questa nuova edizione –. Un entusiasmo puramente giovanile, coniugato a una voglia di costruire qualcosa di bello e sano a Battipaglia. È con la medesima carica che ho accolto la direzione artistica di questa bellissima realtà, per cui ringrazio Enrico Fereoli, certo che questa edizione rappresenterà il primo tassello per la creazione di qualcosa di ancor più brillante e importante, per aprire le porte e portare la città fuori dai confini locali».