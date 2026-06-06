Talenti Festival torna domenica 7 giugno a Battipaglia

Talenti Festival: domenica 7 giugno alla Villa Comunale di via Belvedere, la quinta edizione della rassegna dedicata al talento contemporaneo

La quinta edizione del Talenti Festival segna un nuovo capitolo per una delle realtà culturali più attive e riconoscibili del territorio campano. Un progetto che, anno dopo anno, ha saputo costruire un dialogo autentico con le nuove generazioni, trasformandosi in uno spazio di incontro tra arte, musica, informazione e impegno sociale.

Per il 2026 il festival cambia pelle, evolve il proprio linguaggio e amplia ulteriormente il proprio orizzonte, mantenendo però intatta la sua identità: valorizzare il talento contemporaneo e promuovere una cultura capace di incidere concretamente sul presente. Questa edizione speciale, inoltre, è inserita all’interno del Ciclolonga Village, vasto programma di eventi volto a celebrare i cinquant’anni dell’emittente radiofonica Radio Castelluccio – oggi RCS75 – e della storica passeggiata in bicicletta, la Ciclolonga.

Le novità della nuova edizione del Talenti Festival

Domenica 7 giugno la Villa Comunale di via Belvedere, a Battipaglia, ospiterà la nuova edizione del festival, che prenderà il via alle ore 19:00 con talk, incontri e premiazioni dedicate a personalità che, attraverso il proprio lavoro, rappresentano esempi virtuosi e modelli positivi per le nuove generazioni.

Figure provenienti dal mondo della cultura, dell’informazione, dello sport, delle istituzioni e dell’attivismo, accomunate dalla capacità di trasformare il proprio operato quotidiano in uno strumento di crescita collettiva. I nomi dei premiati saranno annunciati nei prossimi giorni.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà la sostenibilità, affrontata in una prospettiva ampia e trasversale che supera il solo tema ambientale per entrare nella vita quotidiana delle persone. In una società sempre più frammentata, segnata da individualismi e tensioni sociali, il Talenti Festival intende riportare al centro il valore della comunità, delle relazioni e delle buone pratiche, promuovendo una riflessione condivisa su cosa significhi oggi “stare al mondo”. Cultura, creatività, lavoro, sport, partecipazione e informazione diventano così strumenti essenziali per costruire un’idea concreta di benessere collettivo.

Investire su Battipaglia: la mission del Talenti Festival

Da sempre profondamente radicato nella città di Battipaglia, il festival continua a investire sul coinvolgimento del pubblico più giovane, scegliendo linguaggi contemporanei e accessibili senza rinunciare alla profondità dei contenuti. Non soltanto spettacolo, quindi, ma un vero spazio di confronto capace di parlare alla Gen Z attraverso la musica, i social, i nuovi media e il racconto diretto delle esperienze.

A chiudere la serata sarà, alle ore 21:00, il talk musicale powered by 4quarti Magazine, portale di informazione musicale, che vedrà protagonisti alcuni tra gli artisti urban pop più seguiti del momento. Anche in questo caso, i nomi verranno svelati prossimamente.