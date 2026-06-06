Su Rai 5 stasera in replica “456”, quarto appuntamento del ciclo “Sei pezzi facili”

Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta sono i protagonisti di “456”, quarto appuntamento del ciclo “Sei pezzi facili”

Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta sono i protagonisti di “456”, quarto appuntamento del ciclo “Sei pezzi facili”, le pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo, sotto la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino, in onda sabato 6 giugno 2026 alle 21.15 su Rai 5.

È la storia di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.