Su Rai 2 “Storie al bivio Estate”. Tra gli ospiti della prima puntata: Matilde Brandi e Cinzia Macchi

Da oggi pomeriggio su Rai 2 torna “Storie al bivio Estate”. Tra gli ospiti della prima puntata: Matilde Brandi, Cinzia Macchi, Cristiana Ciacci, Arianna David

Ospiti del primo appuntamento con “Storie al bivio Estate” – in onda sabato 6 giugno alle 14.40 su Rai 2 – sono Matilde Brandi con la figlia Aurora Costantini, Cinzia Macchi, Cristiana Ciacci con Angelo Petruccetti e Arianna David.

Matilde Brandi per la prima volta in TV con la figlia Aurora, una delle sue due gemelle, per raccontare la loro dinamica madre – figlia in un’intervista inedita. Spazio anche al privato della showgirl, che spiega con ironia il perché le nozze per ora sono rimandate: sono finiti i soldi per ristrutturare la casa.

Segue Cinzia Macchi, imprenditrice milanese che nella vita realizza borse di grande successo, creazioni arrivate persino sul set del film “Il diavolo veste Prada 2”. Una storia imprenditoriale che nasconde un passato difficile, segnato da violenze e maltrattamenti, che racconta per la prima volta.

La puntata si accende poi con la musica grazie a Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti che presentano dal vivo il loro ultimo singolo.

A chiudere l’appuntamento Arianna David che, insieme ai ragazzi della Generazione Z, commenta i temi della puntata.