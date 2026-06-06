Su Rai 1 torna “Uno Mattina Weekly”. Tra gli ospiti: Amii Stewart ed Emma Marcegaglia

Da sabato 6 giugno su Rai 1 ritorna “Uno Mattina Weekly”, il weekend estivo di Rai 1, per dare il buongiorno all’Italia ogni sabato e domenica, con Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi

Da sabato 6 giugno su Rai 1 ritorna “Uno Mattina Weekly”, il weekend estivo di Rai 1, per dare il buongiorno all’Italia ogni sabato e domenica, con Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.

Per la quinta stagione consecutiva, il sabato alle 8.35 e la domenica alle 8.20, “Uno Mattina Weekly”, offrirà intrattenimento e informazione e sarà una finestra aperta sull’estate degli italiani, fra vacanze, turismo, costume e società.

In uno studio rinnovato, Lorella Boccia e Fabio Gallo condurranno il pubblico nei luoghi più suggestivi del nostro Paese supportati degli inviati Fabrizio D’Alessio e Bianca Santoro. Non mancheranno le pagine di attualità, affidate alla conduzione di Giulia Bonaudi, con collegamenti e approfondimenti sulle notizie più rilevanti della settimana. Il programma proporrà anche interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, talk su temi legati all’estate, e un nuovo gioco musicale che consentirà al pubblico di riascoltare le più belle canzoni delle estati passate, raccontate da Federica Gentile e Simon and the Stars. In studio anche i “Neena”, la “morning band” che proporrà dal vivo la colonna sonora della prossima stagione estiva.

Tra gli ospiti di questa settimana di Lorella Boccia e Fabio Gallo, la cantante e icona della disco music Amii Stewart che, in un’intervista esclusiva, racconterà aneddoti della sua carriera e i suoi progetti futuri e l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, che svelerà retroscena e curiosità sul mondo del cinema e del teatro.

Nella parte di attualità curata da Giulia Bonaudi, sabato interverrà l’imprenditrice Emma Marcegaglia, sul tema dei costi dei carburanti e del rischio di emergenza energetica e domenica il giornalista Francesco Giorgino sul tema delle fake news.