Sette giovani fanno irruzione al pronto soccorso di Palermo: notte di paura per i sanitari

Terrore al pronto soccorso di Palermo, irruzione notturna di 7 persone: “Serve presidio di polizia”. I ragazzi, forse ubriachi, secondo alcuni testimoni citati dal sindacato, portavano in braccio uno di loro

Paura nella notte per medici, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo.

Un gruppo di sette ragazzi, attorno alle 4, è entrato nei locali forzando la porta d’ingresso con schiamazzi che hanno creato non poca apprensione tra i pazienti che si trovavano sotto osservazione.

La denuncia è del sindacato Fials di Palermo, che chiede di realizzare presidi permanenti di polizia nei pronto soccorso degli ospedali cittadini. I ragazzi, forse ubriachi, secondo alcuni testimoni citati dal sindacato, portavano in braccio uno di loro e urlavano di mettergli una flebo.

Una volta entrati al triage, avrebbero accerchiato la postazione degli infermieri per poi fuggire appena hanno capito che era stata chiamata la polizia. Secondo il sindacato, “la presenza stabile e continuativa delle forze dell’ordine rappresenterebbe un forte deterrente nei confronti di comportamenti violenti e consentirebbe interventi tempestivi a tutela del personale sanitario e dell’utenza”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)