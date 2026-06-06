Sant’Elpidio, crolla palazzina dopo esplosione: un morto e diversi feriti

Una palazzina è stata completamente distrutta a Sant’Elpidio: il crollo dopo un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Un morto e dispersi, si scava tra le macerie

Per il momento c’è una vittima, un uomo di 47 anni, e poi si sta continuando a cercare tra le macerie, da cui per ora sono state estratte tre persone rimaste ferite: è questo il bilancio provvisorio dell’esplosione avvenuta questa mattina, poco prima delle sei, a Sant’Elpidio, in provincia di Fermo nelle Marche. A crollare, dopo un’esplosione, è stata una palazzina in via Trentino dove abitavano due famiglie: all’origine dell’incidente probabilmente potrebbe esserci una fuga di gas.

SI CERCA UNA DONNA DI 90 ANNI TRA LE MACERIE

L’uomo che ha perso la vita, Giuseppe Pieroni, abitava al secondo piano. Informatico e piccolo imprenditore, viveva nell’appartamento con i suoi anziani genitori, di 89 anni e e 70 anni, estratti vivi dai vigili del fuoco e trasferiti all’ospedale di Fermo. Nell’appartamento al primo piano, invece, erano presenti due persone: un uomo di 60 anni, anche lui estratto vivo dalle macerie, e l’anziana madre di 90 anni, Ettorina Paccapelo, la donna di 90 anni che risulta dispersa, che al momento risulterebbe dispersa. L’anziana ha problemi respiratori ed è assistita con l’ausilio di bombole d’ossigeno. I Vigili del fuoco hanno evacuato anche due persone che vivono nell’edificio adiacente a quello crollato. I Vigili sospettano che l’esplosione possa essere stata innescata da una luce accesa mentre era in corso una fuga di gas.

I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie con nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. L’esplosione ha completamente distrutto la palazzina e mandato in frantumi le vetrate degli edifici e dei negozi nel raggio di alcune centinaia di metri. L’esplosione ha fatto crollare anche un edificio vicino a quello crollato.

IL CORDOGLIO DI MELONI

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse. Segue con attenzione l’evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento, mantenendosi in costante contatto con la Protezione Civile e con le autorità competenti. Così Palazzo Chigi in una nota.

PD: “TRAGEDIA TERRIBILE, VICINI A FAMIGLIE COLPITE E INTERA COMUNITÀ”

“Una tragedia terribile ha colpito questa mattina Porto Sant’Elpidio e l’intera comunità del Fermano. Il crollo di una palazzina in via Trentino, all’alba, ha strappato una vita, lasciato ferite profonde, fisiche e umane, in un’intera comunità. Esprimiamo il nostro dolore più sincero e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Un pensiero va ai feriti, ai quali auguriamo una pronta guarigione, e alla donna che in queste ore è ancora dispersa tra le macerie. Un grazie doveroso va ai vigili del fuoco, ai sanitari del 118, alle forze dell’ordine e a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta, con coraggio e dedizione. Siamo vicini al sindaco e all’intera comunità di Porto Sant’Elpidio. Ma tutte le Marche sono con voi”. Così i deputati marchigiani dem, Irene Manzi e Augusto Curti

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)