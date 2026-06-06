Paolo Mieli e Michele Santoro all’ultima puntata di “Fin che la barca va” su Rai 3

Ultimo appuntamento con Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”, in onda sabato 6 giugno alle 20.15 su Rai 3. Ospiti della sesta e ultima puntata: Paolo Mieli e Michele Santoro

Ultimo appuntamento con Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”, in onda sabato 6 giugno alle 20.15 su Rai 3. Ospiti della sesta e ultima puntata: Paolo Mieli e Michele Santoro.

Piero Chiambretti è chiamato a guidare ospiti, analisti e firme autorevoli in un viaggio che unisce informazione, memoria televisiva e ironia. Il programma è articolato in due grandi “movimenti”, ciascuno con una precisa identità narrativa. Si salpa “Col vento in poppa” e si giunge a destinazione “Controcorrente” coniugando approfondimento, racconto, analisi e intrattenimento culturale.

In questo viaggio Chiambretti è accompagnato da un equipaggio composto da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi e delle tendenze, Patrick Facciolo, osservatore dei linguaggi della comunicazione e del dibattito pubblico e dai giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Insieme a loro, Marco Gregoretti che cura la rubrica “Macchianera”.

“Fin che la barca va”, prodotto da Rai Cultura, è un programma di Piero Chiambretti e Roberto Ebale scritto con Tiberio Fusco. Produttori esecutivi Emanuela Capo, Marina Mancusi. Regia Leonardo Lo Frano.