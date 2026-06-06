Oggi su Rai 3 Mia Ceran conduce “Tv Talk”: le anticipazioni

Sarà ricca di ospiti la nuova puntata di “Tv Talk” in onda sabato 6 giugno alle 15 su Rai 3. A fare un bilancio della stagione televisiva che sta per concludersi, saranno gli ospiti Paolo Di Lorenzo, Michela Giraud, Samira Lui, Alessia Marcuzzi, Saverio Raimondo e l’attrice Brenda Lodigiani. In studio anche i giornalisti Massimo Bernardini, Marta Cagnola, Klaus Davi, Filippo Facci, Domenico Iannacone, Alice Olivieri, Andrea Parrella, Claudia Rossi, Maria Volpe ed i Professori Anna Bisogno e Giorgio Simonelli.

Nel corso del programma verranno assegnati i TV TALK AWARDS 2026, gli ambitissimi premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. A decidere i vincitori una doppia giuria composta dalla stampa, con le firme più autorevoli dei giornalisti di settore e dal pubblico che, sui social, ha espresso migliaia di preferenze. Dunque, due premi, della stampa e del pubblico, per ogni categoria.

A contendersi il riconoscimento per la categoria Miglior novità come “Programma di informazione”, “La pelle del mondo”condotto da Stefano Mancuso e Lillo Petrolo (Rai3), “Lezioni di Mafie” condotto da Paolo Di Giannantonio con Nicola Gratteri (La7) e “Realpolitik” con Tommaso Labate (Rete4). Le nomination per la Miglior novità come “Programma di intrattenimento” sono invece “R.I.P. – Roast In Peace” (Prime video) condotto da Michela Giraud, “Techegram” condotto da Fabrizio Biggio (Rai2) e “The Traitors” (Prime Video).

La miglior novità nella Fiction emergerà invece dalla terna composta da “Avvocato Ligas” interpretato da Luca Argentero (Sky), “Portobello” con Fabrizio Gifuni (HBO) e “Sandokan” con Can Yaman e Kabir Bedi (Rai1). Per il “Personaggio rivelazione” dell’anno in lizza l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani, il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli e la modella Samira Lui. Tra i “Retveet Dell’anno” – “Momento Cult Della Stagione Tv” la Community online ha selezionato: Selvaggia Lucarelli Vs Barbara D’Urso in Ballando con le stelle, Valeria Marini Vs Pierluigi Diaco in Bellamà e la caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica in.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.