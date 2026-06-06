Nella notte su Rai 3 “Uomo di fumo” per il ciclo “Mai visti prima”

Torna la rassegna estiva dedicata ai film di qualità. In seconda serata su Rai 3 in onda “Uomo di fumo” per il ciclo “Mai visti prima”

Come succede da qualche anno, anche quest’estate (e fino al 3 ottobre) Rai 3 dedica la seconda serata del sabato al ciclo “Mai visti prima”, una serie di prime visioni italiane e straniere del cinema d’autore contemporaneo. Dal Nord al Sud del mondo, dal dramma alla commedia al fantasy, un’offerta delle tendenze cinematografiche e delle nuove narrazioni della società contemporanea, espressioni dell’eclettica vivacità dei nostri autori, molto spesso opere prime che arricchiscono il catalogo di Rai Cinema.

Si comincia sabato 6 giugno con “Uomo di fumo” del 2023 di Giovanni Soldati con Stefania Sandrelli, una delle attrici più importanti del cinema italiano che ha compiuto ottant’anni in questi giorni, nei panni di Rossella, una donna che custodisce un segreto di famiglia e che dovrà fare i conti con le ricerche e la curiosità della nipote Silvia.

La maggior parte dei titoli programmati per la rassegna sarà disponibile su RaiPlay già da sabato 6 giugno in un box set dedicato.

“Mai visti prima”