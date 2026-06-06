Nella notte su Rai 3 “Uomo di fumo” per il ciclo “Mai visti prima”

Torna la rassegna estiva dedicata ai film di qualità. In seconda serata su Rai 3 in onda “Uomo di fumo” per il ciclo “Mai visti prima”
Come succede da qualche anno, anche quest’estate (e fino al 3 ottobre) Rai 3 dedica la seconda serata del sabato al ciclo “Mai visti prima”, una serie di prime visioni italiane e straniere del cinema d’autore contemporaneo. Dal Nord al Sud del mondo, dal dramma alla commedia al fantasy, un’offerta delle tendenze cinematografiche e delle nuove narrazioni della società contemporanea, espressioni dell’eclettica vivacità dei nostri autori, molto spesso opere prime che arricchiscono il catalogo di Rai Cinema.
Si comincia sabato 6 giugno con “Uomo di fumo” del 2023 di Giovanni Soldati con Stefania Sandrelli, una delle attrici più importanti del cinema italiano che ha compiuto ottant’anni in questi giorni, nei panni di Rossella, una donna che custodisce un segreto di famiglia e che dovrà fare i conti con le ricerche e la curiosità della nipote Silvia.
La maggior parte dei titoli programmati per la rassegna sarà disponibile su RaiPlay già da sabato 6 giugno in un box set dedicato.
“Mai visti prima”
- 6 giugno – “Uomo di fumo” (Italia, 2023) di Giovanni Soldati, con Stefania Sandrelli, Selene Caramazza
- 20 giugno – “Amusia” (Italia, 2022) di Marescotti Ruspoli, con Carlotta Gamba, Fanny Ardant. La programmazione del film precede la Giornata mondiale della Musica (21 giugno 2026)
- 18 luglio – “Libero sempre, comunque mai” (Italia, 2025) di Alessio Maria Federici. Docufilm dedicato a Libero De Rienzo: tre giorni prima, il 15 luglio 2026 ricorre il quinto anniversario dalla scomparsa dell’attore
- 25 luglio – “Copa 71” (Gb, 2023) di James Erskine, Rachel Ramsay. Docufilm dedicato alla prima Coppa del mondo di calcio femminile, tenutasi in Messico nel 1971
- 1° agosto – “Animali randagi” (Italia, 2024) di Maria Tilli, con Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi
- 15 agosto – “Quasi a casa” (Italia, 2024) di Carolina Pavone, con Maria Chiara Arrighini, Lou Doillon
- 29 agosto – “Scordato” (Italia, 2023) di e con Rocco Papaleo, con Giorgia Todrani, Simone Corbisiero