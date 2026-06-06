Linea Verde Illumina – Sport e Salute su Rai 1 oggi è tra Firenze e Fiesole

Linea Verde Illumina torna sabato 6 giugno 2026. La Toscana è la protagonista di questa puntata: siamo tra Firenze e Fiesole

In collaborazione con Sport e Salute, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita Linea Verde Illumina torna sabato 6 giugno 2026. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. La Toscana è la protagonista di questa puntata. Siamo tra Firenze e Fiesole in compagnia di Alessia Filippi, Andrea Lucchetta e Stefano Maniscalco, mentre Elisa Silvestrin ci aspetta con Gigi Mastrangelo a Livorno. Conduce Francesco Gasparri. Con la partecipazione di Elisa Silvestrin.