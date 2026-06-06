Il film “Promises” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Promises, un film del 2021 diretto da Amanda Sthers, adattamento del romanzo del 2015 Les promesses della stessa regista, stasera su Rai Movie: la trama
Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly nella love story di Amanda Sthers, tratta dal suo libro: è “Promises” in onda sabato 6 giugno 2026 alle 21:20 su Rai Movie.
Sandro, libraio italo-inglese sposato, perde la testa per Laura durante una festa. Sebbene lei stia per sposarsi e i due provino a rispettare i propri legami, l’attrazione reciproca condizionerà inevitabilmente i loro destini. La passione si trasforma così in una continua rincorsa, segnata da una cronica mancanza di tempismo simmetrico.