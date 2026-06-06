Il film “Land” di Ryan Dewar stasera su Rai 2: la trama

Il film “Land” di Ryan Dewar con Brooke Burfitt, Megan Lockhurst, Paul Luebke stasera in onda su Rai 2: ecco la trama

Nella riserva indiana di Prairie Wolf vive la famiglia dei Denetclaw. Improvvisamente giunge la notizia della morte di Floyd, il figlio minore, morto in combattimento in Afghanistan.

Inizia così l’attesa del corpo del ragazzo che deve essere riportato nella riserva per la sepoltura. Wesley, il più giovane dei figli ancora in vita, è un alcolista e la morte del fratello sembra non riguardarlo in alcun modo: l’unico scopo delle sue giornate è procurarsi la birra.

Prende il via da qui la storia del film di Babak Jalali “Land”, in onda sabato 6 giugno 2026 alle 21.15 su Rai 2. Nel cast, Rod Rondeaux, James Coleman II, Michele Melega, Florence C.M. Klein, Wilma Pelly.