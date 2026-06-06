Il film “Il generale della Rovere” stasera su Rai Storia: la trama

Il film “Il generale della Rovere” con Vittorio De Sica, Hannes Messemer, Vittorio Caprioli, Franco Interlenghi, Sandra Milo, Giovanna Ralli su Rai Storia: la trama

Giovanni Bertone è un truffatore che vive di espedienti al tempo dell’occupazione nazista. Viene arrestato dalle SS perché accusato di essersi fatto versare delle somme dai parenti dei fucilati e dei deportati, vantando inesistenti aderenze presso il Comando tedesco.

Per salvarsi, accetta di diventare una spia dei tedeschi nel carcere di San Vittore nei panni del generale Della Rovere, ma l’incontro con i prigionieri politici lo trasformerà. E’ il film di Roberto Rossellini “Il generale Della Rovere”, in onda sabato 6 giugno 2026 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Nel cast, Vittorio De Sica, Hannes Messemer, Vittorio Caprioli, Nando Angelini, Herbert Fischer, Maria Greco, Bernardino Menicacci, Lucia Modugno, Luciano Pigozzi, Giuseppe Rossetti, Linda Veras. Il film ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento nel 1960.