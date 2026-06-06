Il 13 giugno Sidney Charles, Klofama @ Bolgia – Bergamo

Sabato 13 giugno 2026 il Bolgia di Bergamo fa esplodere il suo Summer Garden con il suono di Sidney Charles, vero fenomeno tech house in tutto il mondo

Sabato 13 giugno 2026 il Bolgia di Bergamo fa esplodere il suo Summer Garden con il suono di Sidney Charles, vero fenomeno tech house in tutto il mondo. Il party è firmato Groove Factory & Too Long. Esplosiva anche la proposta in Main Room, dove l’olandese Klofama è protagonista di Hidden Hell con il suo irresistibile ritmo hard techno. In Lab Room arriva il party Parasson x Hidden Hell. Si balla fino alle 8 del mattino, il sole già bello alto nel cielo… ovviamente parliamo di un cielo molto elettronico e strapieno di ritmo.

Impatto sonoro ad altissima intensità, tra tech house, minimal e deep, ecco il sound di Sidney Charles. Il suo nome è legato al sound della sua label Heavy House Society. Origini portoghesi, tedesco d’adozione, fa il dj da quando aveva 15 anni. Il punto di partenza sono i suoni hip hop, soul e funk. Pubblica su label come VIVa, Kling Klong, SCI+TEC e Suara. Tra un top club e l’altro, tra cui ovviamente il Bolgia, è cittadino del mondo. Di tutto questo, “Back 2 the Beat”, suo recentissimo EP, è una conferma sonora. Con Charles nel Summer Garden del Bolgia il 13/03 suonano anche Shaf Huse, Mattia Presta, Simon Ricci, Grex, Simone Picucci b2b Michele Picucci e Faty Wayne.

In Main Room, per Hidden Hell, il 13/05 al Bolgia la scena è di Klofama. Con 109mila follower su Instagram, dall’Olanda la sua fama nel mondo hard techno si consolida ogni notte. Sul palco unisce casse potenti, ritmiche velocissime e melodie ad alto impatto, oltre i 160 BPM. Ha pubblicato su Innergate, Falsive e Altruism Records. Set intensi e senza tregua: “Locked & Loaded”, tra hard techno ed hardcore, è la conferma. Con lui anche Kymera, Monyal vs RB/RT e Donzø vs Wins. Forte anche il suono della Lab Room, con il party Parasson x Hidden Hell. Tre spazi da vivere per ballare fino all’alba e oltre, al Bolgia, un grande top club elettronico aperto ormai tutto l’anno.

Sul palco del Bolgia sono passati artisti di livello assoluto come Paco Osuna, Le Klown, Angerfist, Leon, I Hate Models, Sara Landry, Holy Priest, Nico Moreno, Cuartero, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli, Chris Stussy e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

13/06 Sidney Charles, Klofama @ Bolgia – Bergamo

Bolgia – Bergamo

Via Vaccarezza 9

Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803