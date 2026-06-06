È uscito il nuovo album di inediti di Francesca Tandoi

La jazzista e pianista internazionale Francesca Tandoi annuncia l’uscita del nuovo disco di inediti la cui pubblicazione è prevista su etichetta Fresh Sound

La jazzista e pianista internazionale Francesca Tandoi annuncia l’uscita del nuovo disco di inediti la cui pubblicazione è su etichetta Fresh Sound. Il nuovo album è composto interamente da pezzi inediti ed il titolo è SongBook Vol.1.

Il disco è stato anticipato in radio dal singolo Hope con Becca Stevens alla voce. In rotazione su Radio Montecarlo, Isoradio, Radio 1, Popolare Network ed altre emittenti. Si tratta di una composizione originale scritta dalla Tandoi su testo di Joanna Wojtkievicz. “It’s so wonderful! I really love it. It was a great work and I loved being a part of this” afferma Becca Stevens.

La release di SongBook Vol.1 sarà accompagnata dal bellissimo videoclip del nuovo estratto dal titolo Memories of Love ft. Stacey Kent: narrazione musicale molto emozionata su liriche di Ineke Heijliger, girato interamente a Parigi con la regia di Paolo Grillo.

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=q0oy2f4Bags

“Questo album segna un nuovo capitolo del mio percorso: il mio primo disco interamente composto da brani originali, alcuni nuovi, altri rivisitati con nuovi arrangiamenti. La straordinaria presenza di Becca Stevens e Stacey Kent, due delle mie voci preferite al mondo, ha elevato questa musica a un livello superiore”. Francesca Tandoi

Tutte le composizioni del nuovo album sono di Francesca: I’ll See You in my Dreams, Cicada Hill, Hope ft. Becca Stevens, Windance, New Sol, Memories of Love ft. Stacey Kent, Magic Three, Dark and Stormy, Day Off (solo piano).

I brani sono tutti eseguiti da Francesca Tandoi al pianoforte, Stefano Senni al basso e Pasquale Fiore alla batteria. Con l’accompagnamento, per la maggior parte dell’opera (sei brani), dello Jazz Acoustic Strings Quartet composto da Cesare Carretta e Silvia Maffeis ai violini, Monica Vatrini alla viola ed Enrico Guerzoni al violoncello. Gli arrangiamenti degli archi sono scritti da Cristiano Arcelli.

Sold Out i concerti in tutta Europa. Parigi, Barcellona, Berlino, Zurigo, Basilea, Torinio Jazz Festival e molte altre località fino al Blue Note di Milano lo scorso 2 Maggio. Venerdì 26 Giugno sarà in concerto alla Casa del Jazz di Roma in duo con Raphael Gualazzi. Tutte le date del Summer Tour 2026 sono su www.francescatandoi.it

La modernità di Francesca si riflette tanto nella sua presenza scenica quanto nella sua comunicazione sui social dove raggiunge 157K follower su instagram.

https://www.instagram.com/francescatandoi_official/

Una delle musiciste più virtuose ed originali della scena jazz contemporanea.

Francesca Tandoi ha collaborato con artisti di primo piano del jazz mondiale, dalle sonorità contemporanee degli Snarky Puppy (con cui ha partecipato anche al Ground Up Music Festival 2025) fino al jazz più tradizionale accanto a musicisti come Scott Hamilton e Louis Nash. Ha inoltre condiviso il palco con pianisti di riferimento della scena internazionale come Dado Moroni, Danny Grissett e Benito González, e con batteristi di area fusion come Lee Pearson.

Tra le sue apparizioni televisive figurano il duetto con Stefano Bollani nel programma RAI Via dei Matti n.0, le esibizioni al GialappaShow accanto a Tony Hadley e ai Neri Per Caso, il duetto con Noemi su Rai Uno nella trasmissione Note di Natale, dimostrando una naturale capacità di attraversare contesti musicali diversi con autorevolezza e personalità.

Accanto all’attività concertistica Francesca Tandoi è docente di Conservatorio e tiene masterclass internazionali dedicate al linguaggio jazz e pianistico presso istituzioni di prestigio come la Washington University di Saint Louis, le Clinics of Jazz di Mosca e la Music University di Pretoria, oltre a numerose accademie in Italia e in Europa.