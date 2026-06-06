Due giovani ciclisti investiti lungo la provinciale vicino a Brescello: uno è morto ,l’altro è grave

Due giovani originari di Pontedera, nel pisano, sono stati investiti da una persona alla guida di un’auto lungo una provinciale vicino a Brescello: uno è morto ,l’altro è grave

Due ragazzi a bordo delle loro biciclette sono stati investiti, nella notte, da un’auto: è successo a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Uno dei due giovani è morto e il secondo è in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 ‘Cisa’, a Brescello, all’altezza della concessionaria Auto Zatti: l’auto che ha colpito i due ragazzi è una Volkswagen Passat. La strada provinciale dove c’è stato l’incidente è una strada lunga a scorrimento veloce, tutta dritta e non particolarmente larga, che di notte non è molto illuminata.

La vittima è Zaccaria Giovanni Abden, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, in provincia di Pisa. I soccorsi, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma è stato inutile. Il secondo giovane investito è un ragazzo di 18 anni anch’esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma.

A guidare la Passat era un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro: ora i Carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.

(Nella foto il luogo dell’incidente da Google Maps)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)