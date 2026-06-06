“Conosci te stesso” arriva al Teatro Tordinona

Sarà in scena il 24 e 25 Giugno al Teatro Tordinona, il primo Spettacolo Sublimante: CONOSCI TE STESSO di Valentina Ghetti

Sarà in scena il 24 e 25 Giugno al Teatro Tordinona, il primo Spettacolo Sublimante: CONOSCI TE STESSO di Valentina Ghetti, con Alessandra Paolucci, Bruno Iaria, Giusy Balzani, Luca Raimondi, Sabrina Milea, Walter Riga.

CONOSCI TE STESSO è molto più di uno spettacolo. È il risultato del processo di trasmutazione alchemica e creativa del vissuto dei partecipanti, un medley dalle tinte forti dove realtà, finzione, maschera e personaggi si intrecciano continuamente. Interpreti e spettatori vengono catapultati in una dimensione straniante, dove la verità viaggia libera e al contempo sospesa.

Un avvocato, una sindacalista, un’educatrice d’infanzia, una regista di backstage, un addetto di call center e un amministratore di condomini sono i protagonisti che hanno avuto il coraggio di trasformare frammenti di sé, in arte. Sei, come i personaggi in cerca d’autore di pirandelliana memoria.

“Conosci te stesso” ci ricorda che il teatro è di tutti, che recitare è un atto profondamente legato alla propria identità e che il coraggio può trasformare il dolore in arte. Tutta la messa in scena converge verso la valorizzazione del protagonista: l’eroe che ha attraversato il proprio viaggio e che, nell’atto finale — il più difficile — chiede di essere visto, perché nessuna trasformazione esiste senza uno sguardo che la riconosca. Proprio sul finale, nel momento in cui questo sguardo, quello del pubblico, sembra aprirsi alla luce, viene però attraversato da un buio improvviso e spiazzante. La compagnia e lo staff che accoglieva in sala si ritrova dentro il finale di “Sei personaggi in cerca d’autore”, dove finzione e realtà si confondono e la sentenza arriva netta: senza conoscersi davvero si cammina sempre al buio.