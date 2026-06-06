Con Passaggio a Nord Ovest su Rai 1 alla scoperta del fiume Caño Cristales

Su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest. In questa puntata: nascosto in una fitta foresta tropicale, nel parco nazionale della Serranía de la Macarena in Colombia scorre un magnifico fiume, il Caño Cristales
Sabato 6 giugno 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest. In questa puntata: nascosto in una fitta foresta tropicale, nel parco nazionale della Serranía de la Macarena in Colombia scorre un magnifico fiume, il Caño Cristales.
Poi il Vaticano, conosciuto in tutto il mondo. Ogni anno milioni di pellegrini visitano San Pietro, ma come nasce il Vaticano?
Andiamo poi alla scoperta della statua in bronzo rinvenuta nel 1963 ad Amelia rappresentante Germanico, un personaggio importante della storia romana.
E ancora: un furioso incendio australiano è spaventoso di per sé, ma se vi si aggiunge un vortice di fuoco, lo scenario diventa quasi apocalittico.
Infine, ci rechiamo a Genova per visitare “Van Dyck l’Europeo”, la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad Anton van Dyck. Un programma di Alberto Angela. Con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto.