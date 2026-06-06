Artivism Award IV_ Artisti per la tutela degli Oceani in mostra allo Yacht Club fino al 28 giugno

In occasione della Venice Climate Week, dal 5 al 28 giugno 2026, lo Yacht Club Venezia ospita ARTIVISM AWARDS IV – Ocean Preservation Awareness

In occasione della Venice Climate Week, dal 5 al 28 giugno 2026, lo Yacht Club Venezia ospita ARTIVISM AWARDS IV – Ocean Preservation Awareness: A Discovery Expedition, progetto espositivo ideato e curato da Diana von Hohenthal und Bergen che mette in relazione arte contemporanea, ricerca scientifica e attivismo ambientale in una riflessione dedicata alla tutela degli ecosistemi marini e al futuro degli oceani.

Dal 2020, gli Artivism Awards riuniscono artisti che affrontano le urgenze del presente attraverso opere che diventano azione diretta. Questa quarta edizione nasce da una consapevolezza precisa: l’oceano è un ecosistema vivente in pericolo, e la sua tutela riguarda anche il ruolo dell’arte nel generare attenzione e responsabilità.

Il progetto prende avvio con una traversata di dieci giorni a bordo dello yacht Kyalami, da Malta attraverso il Mediterraneo, coinvolgendo artisti, scienziati e conservazionisti in un’esperienza diretta del mare che intendono difendere. A Venezia arrivano le tracce di questo incontro: fotografie, film, installazioni e performance dedicate all’oceano, articolate in tre capitoli curatoriali — scientifico, militante e contemplativo.

L’arte non può ripulire il mare, ma può cambiare il modo in cui lo guardiamo e ciò che siamo disposti a fare. Parte dei proventi delle opere sarà devoluta a progetti di ricerca e ripristino delle praterie marine sostenuti dalla One Ocean Foundation.