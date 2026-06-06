A New York è dotcake mania: una torta servita al bicchiere, da 8 dollari


A New York gente in fila alle 6 del mattino per questo nuovo dolce di moda. E’ dotcake mania: una torta servita al bicchiere, da 8 dollari. Il segreto sonno le palline di zucchero in superficie

dotcake

Fila già dall’alba. Pianti se la scorta finisce. Milioni di video online per un cucchiaio di dolce in un bicchierino. La dotcake è questo: una nuova mania. Ma – anche – una torta glassata con zuccherini colorati, servita in coppetta, nata a Long Island dalla pasticceria Roslyn di Alex Posner, 27 anni, e approdata ai Butterfield Market di Manhattan. Lo racconta il New York Times.

Nell’ultimo mese è diventata un caso da manuale dei social: personalizzazioni per matrimoni, bar mitzvah, ogni festività commerciale; imitazioni da supermercato; versioni gelato, ciambella, bagel e persino manicure a tema. L’attrazione principale è rituale: si passa il cucchiaio sulla superficie croccante di zuccherini, si aspetta il suono e poi si assaggia. Vaniglia, cioccolato, red velvet, funfetti. Costa 8 dollari a Roslyn, 11 a Manhattan.

Il vero protagonista secondario della storia è il nonpareil, la pallina di zucchero dura e rotonda che adorna la superficie, finora un’oscura presenza nei corridoi della pasticceria. Da quando la dotcake è esplosa, il nonpareil a stella del marchio Supernatural ha scalzato per cinque giorni consecutivi le classiche codette arcobaleno dalla vetta di Amazon nella categoria decorazioni per dolci.

Posner – racconta il Nyt – ha avviato tutto nel 2017 da studentessa di liceo, lavorando dalla cucina di casa. L’ispirazione dichiarata è il puntinismo di Georges Seurat. Oggi sforna circa 3.000 coppette a settimana, più 50-70 ordini personalizzati al giorno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)