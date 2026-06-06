A “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1, salute e benessere estivi

In occasione dell’ultima puntata della stagione di “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 6 giugno alle 10.30 su Rai 1, Vira Carbone accompagnerà il pubblico in una mattinata speciale dedicata alla salute e al benessere estivo. Ad aprire la puntata sarà il Professore Giorgio Calabrese, nutrizionista, con un approfondimento sulle diete sotto l’ombrellone, tra corretta alimentazione e falsi miti dell’estate.

A seguire, il Professore Michele Conversano, Presidente dell’Alleanza per l’Invecchiamento Attivo, parlerà di terapie e farmaci d’estate, spiegando come gestire cure e medicinali durante le alte temperature. Il tema della pressione arteriosa in estate sarà invece affrontato dal Professore Agostino Virdis, Presidente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, che illustrerà i rischi legati al caldo e le strategie per proteggere il sistema cardiovascolare. Spazio poi all’ortopedia con il Professore Cesare Faldini, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, che parlerà di caviglia, in particolare di distorsioni, traumi e prevenzione degli infortuni.

Il Professore Franco Gaboardi, Direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, affronterà il tema di cistiti e infezioni urinarie, mentre con il Professore Roberto Carnevale, del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione della Sapienza Università di Roma, ci sarà un focus sulla medicina di precisione e sulle nuove frontiere terapeutiche personalizzate. In primo piano poi anche la riabilitazione nutrizionale con il Professore Ezio Di Flaviano, medico dietologo, che darà consigli utili per recuperare equilibrio alimentare e benessere metabolico.

Con la dottoressa Maria Gabriella Schettino, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, si parlerà invece di contratture muscolari. Infine, il dottor Francesco Tassone, dermatologo tricologo del Policlinico Gemelli di Roma, affronterà il tema dei capelli che cadono, soprattutto nei cambi di stagione e nei periodi di stress, mentre il Professore Steven Nisticò, dermatologo del Policlinico Umberto I di Roma, parlerà delle malattie delle unghie, spiegando come riconoscere i segnali che possono indicare problematiche dermatologiche o sistemiche.