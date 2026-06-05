Torna Coopstartup Changemakers: 30 mila euro per la nascita di startup cooperative

Coopstartup Changemakers: 30 mila euro per la nascita di startup cooperative. Al via la quarta edizione dell’iniziativa di Legacoop Bologna, Coopfond e Indicoo

Parte la 4° edizione di Coopstartup Changemakers, l’iniziativa promossa da Legacoop Bologna, Coopfond e Indicoo per promuovere la costituzione di nuove cooperative, a partire da idee d’impresa in cui sia centrale la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni.

Coopstartup Changemakers selezionerà i progetti capaci di promuovere un cambiamento in ambito economico, sociale, ambientale e culturale e generare un impatto positivo per le persone, le comunità e il pianeta. Il percorso riservato alle migliore idee di business prevede: formazione, messa a disposizione di servizi, assistenza per la costituzione della cooperativa e un contributo di 10 mila euro a copertura delle spese di avviamento della startup. Il plafond stanziato è di 30 mila euro.

«Il progetto Coopstartup Changemakers, quest’anno alla sua 4° edizione, si innesta in modo coerente nella missione di Legacoop Bologna di sostenere la promozione di una forma di impresa che ha nella condivisione degli scopi e nella partecipazione democratica la sua prima caratteristica- dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Con questa iniziativa vogliamo favorire la generazione di idee imprenditoriali inedite, incontrare giovani innovatori e valorizzare le opportunità concrete del modello cooperativo, indirizzando costruttivamente lo sviluppo del nostro territorio e delle persone che lo vivono».

«Con Indicoo stiamo costruendo un’infrastruttura diffusa di promozione cooperativa capace di accompagnare nuove idee imprenditoriali dalla fase iniziale fino alla nascita della cooperativa. Coopstartup Changemakers è uno degli strumenti attraverso cui questa visione prende forma sul territorio, sostenendo progetti innovativi e nuova imprenditorialità cooperativa», ha aggiunto Piero Ingrosso, Direttore Innovazione e Promozione Cooperativa di Coopfond.

Possono partecipare al bando di Coopstartup Changemakers gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa nella città metropolitana di Bologna, ma non solo: l’iniziativa è estesa anche a neo-cooperative che si sono costituite dal 1° gennaio 2024. Nella prima fase di selezione sono inoltre ammesse singole persone che vogliano sviluppare idee imprenditoriali in forma cooperativa.

Per candidarsi, è necessario iscriversi tramite la piattaforma https://indicoo.it/contest/changemakers entro le ore 14 del 10 luglio 2026.

Coopstartup Changemakers ha il sostegno di Ciab, Concave, Unilog, UpDay, è realizzato in collaborazione con Almacube, Almavicoo, BIS, Change Makers Magazine, Fondazione Iu Rusconi, Impronta Etica, Incredibol, VolaBo, e grazie al patrocinio di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Università di Bologna.

Per conoscere Coopstartup Changemakers, è in programma un workshop gratuito il prossimo 10 giugno 2026 “Dare forma alle idee @ BIS” presso gli spazi di Bologna Innovation Square, dalle 17:00 alle 19:00 per cui è possibile iscriversi qui: https://forms.gle/Y1TdLsBohYtaRYcQ7