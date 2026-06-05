Su Rai 3 Le “Tribù” di Raffaele Di Placido. I Gamers

In “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda venerdì 5 giugno alle 20.10 su Rai 3, Raffaele Di Placido esplora il Nerd Show tra stand colorati, console sempre accese, cosplay spettacolari e tornei all’ultimo frame

In occasione del Nerd Show di Bologna, ragazzi nerd e gamers decidono di immergersi completamente in uno degli eventi più attesi della cultura videoludica. Per loro non è solo una fiera, ma un vero e proprio punto di incontro tra passioni, community e mondi immaginari che da sempre li accompagnano davanti ad uno schermo.

In “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda venerdì 5 giugno alle 20.10 su Rai 3, Raffaele Di Placido esplora il Nerd Show tra stand colorati, console sempre accese, cosplay spettacolari e tornei all’ultimo frame, mentre i gamers raccontano con entusiasmo ciò che più li colpisce: le novità del gaming, i fumetti, le aree dedicate e gli incontri con creator, artisti e sviluppatori. Attraverso il loro sguardo, il Nerd Show di Bologna si trasforma in un racconto vivo e coinvolgente, testimonianza concreta di un viaggio virtuale, iniziato in solitudine, e conclusosi nel vortice di una community che è anche fisica e reale.