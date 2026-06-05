Su Rai 2 torna “Baywatch”, la mitica serie tv sui Los Angeles County Lifeguards

Per l’estate 2026 il risveglio su Rai 2 porta tutti in spiaggia: dal lunedì al venerdì, alle 7.00 del mattino a partire da lunedì 8 giugno, sarà trasmessa la prima stagione di “Baywatch”

Per l’estate 2026 il risveglio su Rai 2 porta tutti in spiaggia: dal lunedì al venerdì, alle 7.00 del mattino a partire da lunedì 8 giugno, sarà trasmessa la prima stagione di “Baywatch”. La mitica serie sui Los Angeles County Lifeguards, addetti alla sicurezza e alla sorveglianza delle spiagge californiane. Emergenze, salvataggi, avventure e love story sono il pane quotidiano del tenente Mitch Buchannon e della sua squadra di guardaspiaggia: Craig, Jill, Eddie, Shauni e gli altri Will Roger State Beach.

Dopo che la Nbc decise di annullare la programmazione perché riteneva la serie troppo costosa, il produttore convinse la star di Baywatch, David Hasselhoff, ad associarsi con lui per continuare a produrre il telefilm. Saggia decisione perché qualche anno dopo “Baywatch” sarebbe entrata nel Guinness dei primati come la serie televisiva più vista al mondo, calcolando che ogni settimana l’audience mondiale superava il miliardo di spettatori.

Per garantire ai suoi spettatori un risveglio davvero balneare, ogni episodio di “Baywatch” sarà seguito da quelli di una serie proveniente dalla Grecia, trasmessa in prima visione assoluta in Italia. Si chiama “The Beach”, la spiaggia, e pur muovendosi in atmosfere diverse, protagonisti e produttori coltivano il sogno di emulare il successo planetario di Pamela Anderson & co.

“Baywatch-la prima stagione” di Michael Berk, Douglas Schwartz, Gregory J. Bonann, con David Hasselhoff, Parker Stevenson, Shawn Weatherly, Erika Eleniak.