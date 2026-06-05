Su Rai 1 “Campioni del mondo, Italia loves Unesco”

Uno spettacolo senza precedenti in cui eccezionalmente l’Arena di Verona viene allestita con due set grandiosi dedicati all’Opera e alla Cucina italiana. E’ “Campioni del mondo, Italia loves Unesco”

Uno spettacolo senza precedenti in cui eccezionalmente l’Arena di Verona viene allestita con due set grandiosi dedicati all’Opera e alla Cucina italiana. E’ “Campioni del mondo, Italia loves Unesco” in onda venerdì 5 giugno 2026 alle 21:30 su Rai 1.

Grandi ospiti musicali italiani ed internazionali per celebrare il patrimonio Unesco italiano e lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. L’evento è realizzato da Fondazione Arena di Verona, con il contributo del Ministero della Cultura in collaborazione con: Ministero dell’Agricoltura, Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e Ministero dello Sport. Conduce Milly Carlucci. Con la partecipazione di Paolo Belli.