Roland Garros, Zverev vola in finale e aspetta Cobolli o Arnaldi

Il tedesco ha battuto in semifinale Mensik

Che sia Arnaldi o sia Cobolli, tra la vittoria di un italiano al Roland Garros (50 anni esatti dopo Panatta) e la storia c’è rimasto un solo “intruso”: Sasha Zverev. Come da pronostici il numero 3 del mondo ha battuto nell’altra semifinale il ceco Jakub Mensik 7-5 6-2 3-6 6-3, in tre ore.

SASCHA ZVEREV È IL PRIMO FINALISTA 🧡🇩🇪 Prova solida del tennista tedesco che supera Jakub Menšík in quattro set e conquista l’accesso alla finale del Roland Garros, tornando all’ultimo atto del torneo a due anni di distanza 🏆 Adesso non resta che attendere la semifinale tutta… pic.twitter.com/OCw5QGAofZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 5, 2026

Nel vuoto pneumatico lasciato da Sinner e Alcaraz tutta la pressione è ora sul tedesco, mai vincitore di uno Slam finora nonostante le tre finali raggiunte (US Open 2020: sconfitto da Dominic Thiem; Roland Garros 2024: sconfitto da Alcaraz al quinto set; Australian Open 2025 battuto da Sinner). Sono dieci giorni che tutto il mondo del tennis gli ripete come un mantra che questa è la sua grande occasione. Lui ha provato a nascondersi per quanto possibile, in conferenza stampa. Ora non può più. E di fronte avrà un italiano.