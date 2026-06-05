Roland Garros: Arnaldi rinuncia alla sfida, Cobolli in finale

Forfait dovuto a un virus: “Mal di stomaco da ieri sera, era impossibile giocare”

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la finale.

Il forfait di Matteo Arnaldi è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino, precisando che Arnaldi è affetto da un ‘virus’ e per questo non potrà giocare. Il pubblico verrà rimborsato.

Cobolli domenica affronterà Alexander Zverev che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 6-3. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo, raggiunge così la sua quarta finale Slam in carriera (finora ne ha perse 3 su 3).