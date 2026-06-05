Oroscopo di oggi, venerdì 5 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 5 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La luce oggi non è necessario cercarla, ci viene da dentro. È fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C’è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare.
Toro
Plutone quadrato entra in moto retrogrado e ci spinge a una profonda revisione interiore, riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove in Cancro ci consentono di mantenere eleganza e misura, anche di fronte a qualche ambiguità.
Gemelli
Il mese termina con una ritrovata maturità emotiva. Dopo tanto peregrinare, sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l’armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza, senza strascichi o rimpianti.
Cancro
Giove in congiunzione ci invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza.
Leone
Il Sole e la Luna benevoli creano un’atmosfera di concordanza. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio fra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti. Oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado.
Vergine
Venere in sestile e Marte in trigono ci danno la lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante sul futuro in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio.
Bilancia
Il Sole e Mercurio in Gemelli e la Luna in Sagittario ci donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va.
Scorpione
I trigoni di Venere e Giove ci aiutano ad affrontare l’ultima mossa per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile, ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo.
Sagittario
Una chiarezza mentale improvvisa e brillante ci permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l’unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un’ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità, per ristabilire subito qual è la verità.
Capricorno
Diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza, per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo fra il dovere e il piacere.
Acquario
Riscopriamo l’emozione di stare con le persone care, mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte in quadrato dal Toro spinge a superare la resistenza all’isolamento eccessivo o la paura della solitudine.
Pesci
Se abbiamo l’impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell’indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo.