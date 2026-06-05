Monnalisa: siglato nuovo accordo di licenza con Dondup per kidswear

Monnalisa, gruppo industriale attivo nel childrenswear di alta gamma e quotato su Euronext Growth Milan, annuncia la firma di un accordo di licenza di 5 anni con Dondup

Monnalisa, gruppo industriale attivo nel childrenswear di alta gamma e quotato su Euronext Growth Milan, annuncia la firma di un accordo di licenza di 5 anni con Dondup per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione – in esclusiva mondiale – della linea kidswear del marchio.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione strategica verso un modello di piattaforma internazionale del kidswear omnicanale avviato da Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa dal maggio 2024, e dalla Direttrice Creativa Diletta Iacomoni, titolari del brand. Il nuovo modello è orientato all’ampliamento delle attività attraverso accordi di licenza con brand premium e alto di gamma, con l’obiettivo di creare nuovi flussi di ricavi, incrementare la profittabilità e valorizzare le competenze industriali, logistiche, stilistiche e commerciali del Gruppo. Si tratta del quarto accordo di licenza siglato da Monnalisa negli ultimi due anni, dopo quelli con Ermanno Scervino, Philosophy e Alberta Ferretti.

La prima collezione sarà quella dedicata alla Spring/Summer 2027 e gli effetti economici di tale accordo di licenza avranno la loro manifestazione a partire dall’esercizio 2027.

Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa, ha dichiarato: “L’accordo con Dondup si inserisce nel percorso strategico avviato dalla società per ampliare e consolidare il proprio portafoglio di licenze artnership di grande valore; un altro passo importante lungo la nuova strategia industriale di Monnalisa, come gruppo e piattaforma di produzione, creatività e distribuzione mondiale attraverso il proprio business model. Stiamo evolvendo verso un modello di piattaforma editoriale e creativa internazionale del kidswear omnicanale, capace di valorizzare il brand e di svilupparne il potenziale su più direttrici. L’obiettivo è valorizzare le competenze industriali, creative e distributive di Monnalisa, generando nuovi flussi di ricavi e contribuendo al progressivo miglioramento della redditività aziendale. Riteniamo che il nuovo corso di Dondup, guidato dal CEO Mauro Grange, possa rappresentare un’occasione significativa per lo sviluppo del segmento kidswear di un marchio riconosciuto in Italia e nel mondo”.

Mauro Grange CEO di Dondup, dichiara: “L’accordo con Monnalisa rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Dondup. Estendere il nostro universo al kidswear significa portare anche ai più piccoli la stessa qualità manifatturiera e la stessa identità che da oltre venticinque anni definiscono il nostro marchio. Trovare in Monnalisa un partner dal know-how industriale e distributivo unico nel childrenswear ci permette di affrontare questo capitolo con solidità e ambizione, rafforzando il posizionamento del brand”.