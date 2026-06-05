Meloni tarda e non partecipa a Vertice Ue. Conte: “L’aereo forse lo guida Salvini”, Renzi: “Unica assente”

Al summit di Tivat, in Montenegro, i leader discutono dell’allargamento dell’Unione europea

A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212mo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, non ha partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, a Tivat in Montenegro. Secondo quanto si apprende, Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo il proprio rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione.

Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell’Europa e della pace in Ucraina. Unica assente: l’Italia. Giorgia Meloni non è andata, dice che ha fatto tardi con l’aereo a Reggio Calabria. — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 5, 2026

Renzi: “Meloni unica assente in Montenegro”

Subito è arrivata la frecciatina di Matteo Renzi. “Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell’Europa e della pace in Ucraina. Unica assente: l’Italia. Giorgia Meloni non è andata, dice che ha fatto tardi con l’aereo a Reggio Calabria”, ha scritto sui social il leader di Italia Viva.

Conte: “L’aereo di Meloni in ritardo forse lo guida Salvini”

“Io non finisco di sorprendermi. Mi chiedo: l’aereo lo guidava Salvini? Ma è possibile che l’Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora una presidente che parla di ritrovata centralità e riconquista dell’autorevolezza, della credibilità? Ma quale credibilità, ma neanche forse i suoi familiari ci credono più”, ha commentato il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a Molfetta.

“Meloni ha cercato di accettare tutte le richieste di Trump ed è stata mollata da Trump, poi si è associata alla scommessa militare sulla vittoria militare sulla Russia dell’Europa e della Nato e adesso hanno fatto il vertice, Germania, Regno Unito e Francia e non l’hanno invitata”, ha aggiunto il leader pentastellato.