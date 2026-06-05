Il film “Last Man Down” stasera in prima serata su Rai 4: la trama

Un riuscito mix di generi avvalorato dalla presenza dei due efficacissimi protagonisti Daniel Stisen e Olga Kent in Last Man Down su Rai 4: la trama
Venerdì 5 giugno 2026 alle 21.20 su Rai 4 c’è il film “Last Man Down” (2021). In un mondo afflitto da una pericolosa pandemia, l’ex soldato delle forze speciali John Wood si è rifugiato nella sua baita nella foresta per ritrovare un contatto con le sue radici ed elaborare la perdita dell’amata moglie.
Quando alla sua porta bussa una ragazza ferita, John decide di aiutarla, ma non sa che sulle sue tracce c’è un’élite scelta di soldati guidati dallo spietato Comandante Stone, responsabile della morte della moglie di John. Nella migliore tradizione dell’action muscolare anni ’80, il regista svedese Fansu Njie aggiunge alla storia un contesto pandemico così da portare gli eventi in una direzione vagamente fantascientifica.