“Game over” è la nuova canzone di Elle, in radio e in digitale

“GAME OVER” è il nuovo brano di ELLE, in uscita venerdì 05 giugno e distribuito da Virgin Music Italy. Un brano urban pop e R&B

“GAME OVER” è il nuovo brano di ELLE, in uscita venerdì 05 giugno e distribuito da Virgin Music Italy. Un brano urban pop e R&B che intreccia groove e sensualità per raccontare la fine di una relazione tossica fatta di montagne russe emotive. Tra immagini glamour e un’attitude decisa, il pezzo oscilla tra leggerezza e intensità, fragilità e determinazione, trasformando la rottura in un gesto di rinascita e girl power. È la storia di chi smette di inseguire attenzioni sbagliate e torna a prendersi la propria scena, con consapevolezza e forza interiore. Scritto con il rapper Mariano, il brano si muove su un flow urbano contemporaneo, diretto e tagliente.

Elle (Elisabetta Lelario) si muove tra moda e musica, dopo essersi fatta notare anche come modella e finalista a Miss Italia. Cresciuta tra le suggestioni del teatro musicale, dove la voce diventa racconto e il corpo parte della scena, studia canto e recitazione costruendo una presenza artistica completa. La sua esperienza si consolida anche attraverso un’intensa attività live, tra club e eventi privati, dove affina un contatto diretto con il pubblico e una dimensione performativa sempre più matura. Il suo immaginario sonoro si ispira al pop e all’urban d’oltreoceano, con linee vocali sensuali e moderne, e un’estetica sonora che alterna dolcezza e impatto.