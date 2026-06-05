Fuori oggi il nuovo album di Arianna Pasini

Esce il 5 Giugno Danza gentile sull’orlo di una tempesta – il secondo album di Arianna Pasini che segue il disco d’esordio “Verso una casa”

Esce il 5 Giugno Danza gentile sull’orlo di una tempesta – il secondo album di Arianna Pasini che segue il disco d’esordio “Verso una casa” (pubblicato nel marzo 2024), intima ricerca personale che tentava di individuare una pace interiore.

Danza gentile sull’orlo di una tempesta offre, attraverso testi e arrangiamenti curati, uno sguardo delicato sulla precarietà del contemporaneo in tempi di crisi climatiche e sociali, muovendosi tra ironia e riflessioni più impegnate. Nel disco è ricorrente l’immagine di api danzanti e alveari, che simboleggiano una società in cui talvolta si ha la sensazione di essere costretti e compressi.

Sono nove le tracce ascoltabili digitalmente di Danza gentile sull’orlo di una tempesta; è presente anche una decima canzone, una sorta di bonus track intitolata “Danza gentile”, presente solamente nella versione fisica del progetto, un vinile in cui sarà possibile ascoltare il progetto nella sua integrità, com’è stato concepito dall’artista.

Tracklist: