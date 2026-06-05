Francia, 11enne uccisa da pedofilo già noto. Macron: “Inaccettabile disfunzione della giustizia”

Il killer era oggetto dal 2017 di almeno cinque segnalazioni per reati sessuali su minori, ma non era stato arrestato

Francia sotto shock per Lyhanna Bernard, 11enne uccisa da un pedofilo noto da anni. La piccola, scomparsa una settimana fa nei pressi di Fleurance, vicino a Tolosa, è stata trovata morta in una fattoria dopo giorni di ricerche. L’ultima volta era stata vista salire in auto con il 41enne Jérôme Barella, padre di una compagna di scuola della bambina: l’uomo è accusato di averla rapita prima di ucciderla.

Il killer era oggetto dal 2017 di almeno cinque segnalazioni per reati sessuali su minori, ma finora non era stato arrestato. Il caso ha suscitato forte sconcerto in tutto il Paese per mancanze nella gestione di precedenti denunce: avviata un’inchiesta amministrativa. Macron: “Non posso accettare quello che è successo. Inaccettabile disfunzione della giustizia“. Bardella, presidente di RN: “Lo Stato ha fallito”.