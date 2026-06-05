“Epopea” è il nuovo singolo di Dolcenera

Dal 5 giugno 2026 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Epopea”, il nuovo singolo di Dolcenera

“EPOPEA” è un baile funk elettronico e sensuale che trasforma il disagio contemporaneo in un rituale dance notturno. Tra bassi ipnotici, pulsazioni club, tensione urbana e un’attitudine quasi teatrale, Dolcenera racconta una generazione anestetizzata dai social, dalla superficialità e dalle relazioni artificiali, ma ancora disperatamente in cerca di connessione autentica, desiderio e presenza fisica.

Il brano alterna immagini sociali taglienti e magnetismo erotico, muovendosi tra club culture, manifesto identitario e confessione emotiva. L’estetica sonora richiama il baile funk brasiliano contaminato da electro-pop europeo, tensioni house e spoken attitude, mantenendo però una scrittura fortemente autoriale e riconoscibile.

“EPOPEA” non è solo un brano da club a 128 bpm: è una tensione continua tra alienazione digitale e bisogno umano di toccarsi davvero.

Dice Manu, Dolcenera, “Io sento un bisogno irrefrenabile di contatto fisico, intellettuale e spirituale diretto senza questa plastificazione e falsificazione dei rapporti umani attraverso i social che danno solo un’illusione dell’essere collegati. ‘EPOPEA’ nasce dalla voglia di una notte semplice, di musica, autenticità e presenza reale, lontano da questa visione di ‘teste di cera’ alla De Chirico che sempre più spesso vedo intorno a noi. Viviamo una realtà che per ognuno diventa epopea: gesta eroiche in un mondo sempre più difficile in cui bisogna imparare a lasciare andare qualcosa per conquistare quotidianamente la propria libertà. La voglia di leggerezza e di autenticità di una serata insieme”.

BIO

Dolcenera è cantautrice, musicista e producer, un’artista che nel corso della sua carriera ha costruito un percorso personale e riconoscibile, unendo la profondità del cantautorato italiano a una visione sonora moderna e internazionale. Il pianoforte rappresenta il centro della sua ricerca creativa, mentre la voce e la forte dimensione interpretativa definiscono la sua identità artistica. Si afferma al grande pubblico vincendo il Festival di Sanremo e, nel corso delle sue cinque partecipazioni alla manifestazione, firma brani diventati evergreen e hit radiofoniche come Com’è straordinaria la vita, Il mio amore unico e Ci vediamo a casa. La sua canzone Ora o mai più viene reinterpretata in Grecia con il titolo Tora I Pote dalla cantante Helena Paparizou, vincitrice dell’Eurovision Song Contest, contribuendo alla diffusione internazionale del suo repertorio. Nel tempo costruisce anche un forte impatto radiofonico: con Niente al mondo viene riconosciuta come artista più trasmessa dalle radio italiane. Tra i suoi brani più rappresentativi si distingue anche Amaremare, canzone che unisce dimensione pop e impegno civile, diventata negli anni un riferimento per i temi legati alla tutela dell’ambiente. Nel corso della carriera Dolcenera riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio De André, dischi d’oro e di platino e il Premio alla Carriera conferito da AFI (Associazione Fonografici Italiani) e MEI. Accanto all’attività discografica sviluppa una intensa attività live internazionale, esibendosi in diversi paesi tra cui Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Cina e Sud America, con progetti dal vivo spesso costruiti in una dimensione essenziale piano e voce. Nel 2026 pubblicherà il suo dodicesimo album, che inaugurerà una nuova fase artistica e sarà accompagnato dal tour teatrale “Piano Solo Recital”, un one woman show tra musica e narrazione con il pianoforte al centro della scena.