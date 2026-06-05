Diamond League, azzurri protagonisti: successi per Diaz, Fabbri e Sioli, terzo Pernici

Sono tre gli italiani che trovano la vittoria alla quarta tappa della Diamond league

Quattro stelle azzurre illuminano la notte dello Stadio Olimpico di Roma, teatro, come da tradizione, del Golden Gala intitolato alla memoria di Pietro Mennea.

Nella quarta tappa stagionale della Diamond League di atletica leggera brilla innanzitutto Andy Diaz: il bronzo olimpico di salto triplo fa 17,58 al secondo turno, si allunga di un centimetro al quinto tentativo ed eguaglia i tre successi italiani di Alessandro Lambruschini diventando anche l’unico triplista a vincere per tre volte l’evento della capitale, oltre a firmare il primato europeo stagionale. Dietro di lui i giamaicani Jordan Scott (17,33) e Jaydon Hibbert (17,02).

Spettacolo azzurro al Golden Gala Pietro Mennea ✨💙 Sono tre gli italiani che trovano la vittoria alla quarta tappa della Diamond league: Leonardo Fabbri nel peso (22,14 e quarto successo in un meeting della Diamond League), Andy Diaz nel triplo (17,59/-0.1 e terzo sigillo al… pic.twitter.com/Q8yY3pyLku — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 5, 2026

Secondo trionfo al Golden Gala, invece, per Leonardo Fabbri, che firma un bel 22.14 alla terza prova del getto del peso e si impone su tutti gli avversari.

Matteo Sioli, lucido e dinamico nella spettacolare gara di salto in alto. Il ventenne milanese parte forte e dà seguito alla performance superando (unico a farlo) i 2.26 e ripetendosi a 2.28, mandando in visibilio gli spettatori di casa. Secondo il messicano Erick Portillo, terzo il giamaicano Romaine Beckford, entrambi a quota 2.23.

Completa il poker il sorprendente Francesco Pernici, che nell’unica gara che non assegna punti per il Diamond Trophy, gli 800 metri, chiude in rimonta in 1:43.97 e si piazza terzo.