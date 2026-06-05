Come difendersi dalle crisi reputazionali nel nuovo libro di Francesca Caon

Ombrelli per shitstorm, come difendersi dalle crisi reputazionali. Esce nelle librerie e online il nuovo libro di Francesca Caon

C’è stato un tempo in cui le piazze erano luoghi fisici. Oggi, invece, le piazze sono digitali. Sono i social network, i commenti sotto un post, i gruppi WhatsApp, le discussioni che si accendono in pochi minuti e che possono coinvolgere migliaia di persone contemporaneamente. È qui che nascono le cosiddette shitstorm: ondate di indignazione collettiva che travolgono personaggi pubblici, aziende, professionisti e sempre più spesso anche persone comuni. Basta una frase interpretata male, una fotografia, una scelta comunicativa discutibile o semplicemente un sospetto perché il dibattito si trasformi in una condanna. Il processo si celebra in tempo reale, davanti a milioni di spettatori, e spesso il verdetto arriva prima ancora che emergano tutti i fatti.

È da questa riflessione che nasce OMBRELLI PER SHITSTORM. COME DIFENDERSI DALLE CRISI REPUTAZIONALI, il nuovo libro di Francesca Caon, giornalista ed esperta di pubbliche relazioni e di crisis management, pubblicato da ROI Edizioni.

Il volume è un viaggio dentro uno dei fenomeni più caratteristici del nostro tempo. Attraverso alcune delle vicende che hanno maggiormente segnato l’opinione pubblica italiana, Caon prova a rispondere a una domanda che riguarda tutti: perché siamo così attratti dalle cadute degli altri?

Il libro mostra come le crisi reputazionali non siano affatto un’invenzione dei social network. Già negli anni Ottanta, molto prima di Facebook e Instagram, personaggi molto noti e apparentemente al riparo da simili dinamiche sperimentarono sulla propria pelle la forza devastante del pregiudizio, delle voci incontrollate e dei processi mediatici. Dal caso di Enzo Tortora, simbolo del processo mediatico prima ancora dell’era digitale, a quello di Mia Martini, vittima di un pregiudizio che ne compromise per anni la carriera; dal Pandoro Gate che ha travolto l’immagine pubblica di Chiara Ferragni alle polemiche che hanno accompagnato il successo di Jannik Sinner e dei Måneskin. Il volume passa poi attraverso la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti trasformata in fenomeno mediatico nazionale, la celebre lite sanremese tra Bugo e Morgan, il dibattito acceso dallo spot di Esselunga, le controversie che hanno coinvolto Giorgia Meloni, Francesca Pascale e Paola Turci, Daniele Luttazzi, Stefania Nobile, la famiglia Agnelli, Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, fino alla tragica vicenda della ristoratrice Giovanna Pedretti, diventata uno dei casi più emblematici delle conseguenze che una tempesta social può avere sulla vita reale. Ogni storia diventa l’occasione per comprendere come nascono il giudizio collettivo, la polarizzazione e le moderne crisi reputazionali.

“La differenza è che oggi tutto accade a una velocità infinitamente superiore. Un tempo le polemiche impiegavano giorni o settimane per diffondersi; oggi bastano pochi minuti perché una conversazione privata diventi un caso nazionale.”

Il libro non si limita a raccontare gli errori, gli scandali o le controversie, ma osserva da vicino il funzionamento del consenso, il bisogno di approvazione che caratterizza la nostra epoca e il delicato equilibrio tra popolarità e vulnerabilità. Più aumenta la visibilità, suggerisce l’autrice, più cresce il rischio di trasformarsi nel bersaglio perfetto.

In un contesto in cui reputazione e identità pubblica coincidono sempre più spesso, comprendere questi meccanismi non è utile soltanto a influencer, politici o grandi aziende. Riguarda chiunque utilizzi gli strumenti digitali per lavorare, comunicare o semplicemente raccontare la propria vita. Perché se controllare completamente il giudizio degli altri è impossibile, imparare a comprenderne le dinamiche è forse l’unico vero ombrello a disposizione nell’epoca delle shitstorm.