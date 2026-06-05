Caldo estivo: idee fresh per cani con spuntini fai da te e gelati nella ciotola

I consigli della veterinaria Napohub, Erika De Marchi, per rinfrescare i nostri pet in sicurezza e le accortezze per proteggerli dal caldo

L’arrivo della stagione estiva e il progressivo innalzamento delle temperature riaccendono i riflettori sulla gestione quotidiana degli animali da compagnia, spingendo i proprietari verso nuove soluzioni per garantire loro il giusto refrigerio. Un trend in forte crescita che vede una vera e propria esplorazione di prodotti dedicati alla nutrizione rinfrescante, tanto che l‘idea del gelato o dello snack fresco è diventata un’ottima alternativa casalinga.

“Sempre più gelaterie offrono gusti pensati per il cane o si possono facilmente trovare in commercio gelati e snack rinfrescanti, ma la verità è che si tratta di ricette che possiamo facilmente replicare o preparare direttamente a casa in totale sicurezza”, osserva Erika De Marchi, veterinaria, specialista in Patologia e clinica degli animali d’affezione ed esperta in medicina integrata per Napohub, il primo ecosistema italiano, fondato da Alessandra Liberali, dedicato alla relazione consapevole tra persona e animale. “Anche quando si parla di gratificazione alimentare e spuntini freschi, la pianificazione deve basarsi su criteri rigorosi ed essere tarata sul benessere complessivo dell’animale – sottolinea la veterinaria -. Condividere il cibo con loro si può, ma sempre con moderazione e buon senso”.

Idee Fresh: ghiaccioli e gelati fai da te

Preparare uno spuntino estivo in casa rappresenta l’alternativa ideale per controllare direttamente la qualità degli ingredienti ed evitare i rischi dei prodotti non specifici, valorizzando il tempo e la cura condivisi all’interno della relazione domestica. Alla domanda se i proprietari possano cimentarsi nella preparazione domestica di queste alternative fresche, l’esperta risponde con entusiasmo: “Assolutamente sì. Un’ottima idea è quella di preparare dei cubetti di ghiaccio con del brodo di carne o frullando dei pezzettini di frutta congelata o verdura con poca acqua o con yogurt bianco senza zucchero e senza lattosio”.

Per chi invece sceglie di acquistare opzioni pronte sul mercato, l’approccio corretto deve basarsi sulla trasparenza e sulla conoscenza nutrizionale. “Consiglio di chiedere sempre gli ingredienti o leggere direttamente le etichette: meglio se sono senza lattosio e contengono pochi zuccheri”, raccomanda la dottoressa. L’obiettivo è prevenire scompensi o reazioni avverse: “L’importante è non esagerare con le calorie e, per i soggetti più sensibili, meglio fare delle prove somministrandone piccole quantità”.

Non solo gelati: le accortezze fondamentali per l’estate

Se lo snack rinfrescante rappresenta una piacevole eccezione periodica, la routine quotidiana richiede invece l’applicazione di una serie di rigide accortezze gestionali. Con l’innalzarsi delle temperature, infatti, cambiano sensibilmente le necessità biologiche e i ritmi naturali del pet.

1) Il pilastro dell’idratazione e i trucchi per invogliarli

Il monitoraggio dell’apporto idrico gioca un ruolo cruciale nella prevenzione dei colpi di calore e degli stati disidratativi nei mesi caldi. “L’acqua è fondamentale per la termoregolazione: deve essere sempre disponibile, fresca e pulita, magari usando più ciotole in più punti della casa”, spiega la veterinaria.

a) Il trucco dell’esperto: “Un trucchetto per invogliarli a bere è quello di aggiungere un goccino d’olio d’oliva direttamente nella ciotola oppure un pezzetto di cetriolo o dei frutti rossi”. b) In passeggiata: “Mi raccomando, non dimentichiamoci dell’acqua anche quando li portiamo in passeggiata”. c) L’aiuto della pappa fresca: “Una dieta casalinga fresca, correttamente formulata, può aiutarci a garantire il giusto apporto idrico proprio perché è naturalmente più ricca di acqua e sali minerali”.

2) Orari furbi per la pappa: rispettare i ritmi naturali

È frequente riscontrare un calo dell’appetito con l’arrivo dell’afa, un fenomeno che non deve allarmare eccessivamente i proprietari se si mantiene entro certi limiti. De Marchi rassicura: “Spesso il primo segnale dell’arrivo dell’estate è proprio questo: molti animali iniziano a mangiare meno. Una lieve riduzione dell’appetito è fisiologica e spesso è un loro modo di autoregolarsi: sono meno attivi e il loro fabbisogno energetico diminuisce”.

Per assecondare questo rallentamento metabolico, la gestione temporale dei pasti diventa strategica: “L’ideale è somministrare la pappa nelle ore più fresche della giornata, quindi la mattina presto e la sera, dopo che tramonta il sole – indica la specialista -. L’errore da evitare nella gestione della ciotola è il seguente: una pratica scorretta ma diffusa è lasciare il cibo deperibile a disposizione per ore. Niente di più sbagliato: anche le crocchette se lasciate all’aria, con le temperature estive, irrancidiscono e non solo assumono un sapore sgradevole per il nostro pet, ma non sono neanche l’ideale per la sua salute”.

3) Attenzione ai barbecue e ai pericoli delle vacanze al mare

I momenti di convivialità all’aperto, come picnic e grigliate, aumentano esponenzialmente il rischio di ingestione di alimenti tossici o corpi estranei. “Evitiamo cibi elaborati, carne condita o speziata, ossa e, soprattutto, attenzione agli spiedini. Purtroppo, spesso capita che i cani ingeriscano i bastoncini e bisogna correre dal veterinario – allerta l’esperta – Altri alimenti tassativamente proibiti sono aglio, cipolla, uva, uvetta e cioccolato!”, oltre all’avocado, poiché la buccia e le foglie contengono persina, tossica per cani e gatti”.

Anche l’ambiente marino richiede una sorveglianza mirata, in particolare per impedire l’assunzione accidentale di acqua salmastra. “Se ingerita in eccesso può causare disturbi gastrointestinali (vomito e dissenteria, anche con sangue) oltre che disidratazione e, nei casi più gravi, anche un avvelenamento da sale che si chiama ipernatremia”, spiega la specialista di Napohub.