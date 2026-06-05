BYD cresce ancora a maggio in Italia: volumi in forte aumento

Maggio rappresenta un ulteriore passaggio di crescita per BYD in Italia. In un mercato complessivo di circa 150.000 immatricolazioni, il brand consolida un volume di 6.044 unità

Il mese di maggio rappresenta un ulteriore passaggio di crescita per BYD in Italia. In un mercato complessivo di circa 150.000 immatricolazioni, il brand consolida un volume di 6.044 unità, confermando una quota di mercato del 4% e una dinamica di sviluppo in ulteriore accelerazione rispetto ai mesi precedenti. Il dato evidenzia una crescita del +209,2% rispetto allo stesso mese del 2025, portando BYD al nono posto nel mercato totale all’interno della top ten del mercato totale. Il dato si inserisce in una dinamica più ampia che vede il cumulato annuo arrivare 798.049 immatricolazioni, pari al 14% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2025.

La performance si inserisce in un percorso di consolidamento sempre più strutturato. BYD continua a rafforzare la propria presenza in Italia grazie a una gamma ampia, capace di presidiare i segmenti a maggiore potenziale e di intercettare una domanda sempre più orientata verso soluzioni elettrificate, efficienti e tecnologicamente avanzate.

La parte finale del mese ha registrato un incremento particolarmente significativo dei volumi, dovuto allo sbarco di una nave contenente più di 3000 vetture BYD e alle relative pratiche di sdoganamento. Questo ha permesso di presidiare il canale del noleggo a breve termine fondamentale per la dinamica della stagione estiva alle porte, soprattutto per un brand giovane e innovativo, che fa dell’esperienza diretta del prodotto e dei test drive uno dei principali punti di forza, come dimostra il tasso di conversione del 65% registrato tra i clienti che provano una BYD e quelli che successivamente scelgono di acquistarla.

Nel comparto elettrificato, BYD si posiziona al 1° posto con una quota del 20,8%. Il risultato conferma il ruolo del brand come principale player della transizione energetica in Italia, sostenuto da una proposta di prodotto in grado di rispondere a esigenze di mobilità diverse e complementari. Il plug-in hybrid continua a rappresentare uno dei principali driver di crescita: BYD raggiunge il 1° posto con una quota del 31,8%, confermando la forza commerciale della tecnologia DM-i, che sta contribuendo in modo determinante alla crescita del brand. Nel comparto elettrico, si posiziona al 3° posto con una quota dell’8%. La crescita è significativa sia su base mensile (+82,2% rispetto ad aprile 2026) sia su base annua (+156,4%), segnalando un rafforzamento progressivo anche nel full electric.

Per quanto riguarda l’offerta PRODOTTO, oggi BYD può contare su una gamma prodotti ampia e sempre più completa, in grado di coprire tutti i segmenti e di rispondere a esigenze di mobilità sempre più diversificate. Un mix di vendita sempre più equilibrato, in cui ogni modello contribuisce in modo significativo alla crescita e al consolidamento del marchio. Maggio conferma il ruolo centrale dei modelli DM-i nella crescita del brand. SEAL U DM-i si posiziona fra i primi tre posti nel ranking plug-in hybrid, con 768 immatricolazioni, confermandosi uno dei riferimenti della gamma elettrificata BYD. Il modello continua a intercettare una domanda trasversale, orientata a soluzioni capaci di combinare efficienza, autonomia e comfort di utilizzo. Anche ATTO 2 DM-i prosegue il proprio percorso di crescita, raggiungendo il secondo posto nel ranking con 3818 immatricolazioni nel mese.

Guardando all’evoluzione della gamma, BYD è pronta a presentare la nuova DOLPHIN G DM-i, la prima vettura sviluppata dal brand specificamente per il mercato europeo. Con 4,16 metri di lunghezza e 1,825 metri di larghezza, il modello si colloca nel cuore del segmento B. Grazie alla tecnologia Super Hybrid i consumi di carburante della nuova DOLPHIN G DM-i sono straodinari: oltre 1.000 km di autonomia con una ricarica completa e un pieno di benzina. Valori da record per una vettura elettrificata del segmento B, in grado non solo di riscrivere le regole, ma di garantire grande risparmio economico ai clienti, che nessuna vettura di questa categoria attualmente è in grado di offrire.

Maggio ha segnato inoltre il debutto commerciale di DENZA in Italia con l’apertura del primo showroom a Bologna. La nuova sede rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo del marchio sul mercato italiano ed europeo e conferma l’impegno del Gruppo BYD nel segmento premium della mobilità elettrificata.

Bologna sarà inoltre la prima città italiana in cui verrà installata la stazione FLASH Charging DENZA. La tecnologia, sviluppata dal Gruppo BYD, introduce un nuovo benchmark nel segmento high-end, con infrastrutture di ricarica capaci di erogare fino a 1.500 kW di potenza. Grazie alla seconda generazione della Blade Battery BYD, la ricarica può passare dal 10% al 70% in 5 minuti e dal 10% al 97% in 9 minuti. Anche in condizioni climatiche estreme fino a -30°C, il sistema mantiene prestazioni elevate, permettendo una ricarica dal 20% al 97% in circa 12 minuti.

Il mese di maggio evidenzia un’evoluzione positiva anche nei principali MERCATI EUROPEI, dove BYD prosegue il proprio percorso di rafforzamento grazie a una strategia multi-prodotto e a una rete commerciale in progressiva espansione.

In Regno Unito il brand conta 5153 immatricolazioni nel mese di maggio, con crescita del 113,1% rispetto all’anno precedente e una quota dell’3,21%. In Germania, BYD registra 6169 immatricolazioni, con crescita del 326,4% rispetto all’anno precedente e una quota dell’2,57%. Il dato conferma la capacità del brand di crescere in uno dei mercati più competitivi d’Europa. In Spagna, il brand totalizza 4518 immatricolazioni a maggio, in crescita del +86%, con una quota del 4,04%. Il cumulato annuo segna un aumento del +131% rispetto al 2025, confermando il mercato spagnolo tra i più dinamici per lo sviluppo di BYD in Europa. ⁠In Francia, BYD totalizza 2661 immatricolazioni con crescita del 166,1% rispetto a maggio 2025, quota del 2,02%, e 8.780 unità nel cumulato annuo, pari ad una crescita dell’81,4% rispetto all’anno precedente.