Valsassina Country Festival: 100mila mq tra tradizione rurale, grandi ospiti e solidarietà

Il 10/11/12 luglio torna il Valsassina Country Festival. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione trasforma 100.000 m² di Barzio in un vero ecosistema immersivo che va ben oltre la semplice rievocazione
Il 10/11/12 luglio torna il Valsassina Country Festival. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione trasforma 100.000 m² di Barzio in un vero ecosistema immersivo che va ben oltre la semplice rievocazione. Ecco i punti chiave che rendono l’edizione 2026 imperdibile:
- La cultura del Ranch con Natalia Estrada: la madrina del Festival porterà in Valsassina la leggendaria filosofia equestre di Buck Brannaman (fondata su rispetto ed etologia applicata), affiancata dal responsabile tecnico di Ranch Academy Drew Mischianti.
- L’esclusiva assoluta dei Mustang Americani: per la prima volta sul territorio, Alberto Bonetti (FR Mustang Ranch) presenterà i suoi iconici cavalli Mustang arrivati direttamente dagli USA, svelando i segreti della razza e le procedure di adozione.
- Musica live dal Wyoming: sabato 11 luglio il palco ospiterà il live d’impatto di Brandon James, cantautore country moderno originario di Kaycee, Wyoming, capace di scalare le classifiche portando in musica la sua vera vita da cowboy.
- Grandi coreografie e competizioni: spazio al ballo con la 2ª edizione del Campionato Italiano ANMB di Danze Country e gli stage esclusivi con il coreografo di fama internazionale Pol F. Ryan. Non poteva inoltre mancare il Country’s Got Talent.
- Benessere, famiglie e solidarietà: dallo yoga sensoriale con gli asini (“Beeh-ato chi yo-hoga”) all’area Magic Farm con i laboratori e tanto divertimento per i bambini, fino al raduno di spettacolari Van e auto USA customizzate e l’impegno concreto per la ONLUS “Gli amici di Chiara” (Comitato Maria Letizia Verga), a cui verrà devoluta parte del ricavato.
INFORMAZIONI GENERALI Location: Barzio (LC) Località La Fornace Periodo: 10-11-12 Luglio 2026 Programma completo: https://valsassinacountryfestival.it/programma/
Biglietti: https://valsassinacountryfestival.it/ticket-ingresso/