Su Rai Storia torna Storia POP con “La Costituzione”

Saranno dedicati alla nascita della Repubblica italiana e alla sua storia, in concomitanza con gli 80 anni della Repubblica, molti dei video iniziali di “Storia Pop, il nuovo ambiente di contenuti digitali firmato Rai Cultura disponibili da lunedì 1° giugno su Rai Play, sui profili social di Rai Storia e YouTube e alle 21.05 su Rai Storia: video di 60/90 secondi dove giovani storyteller raccontano il passato in un viaggio che arriva ai giorni nostri. Il tutto attraverso l’immediatezza del linguaggio digitale che si fonde con il rigore delle ricostruzioni garantito da Rai Storia.

Immagini e parole che vogliono rendere la cultura un’esperienza pop accessibile a tutti, senza mai perdere la profondità del dettaglio. Per la prima edizione, si è scelto di puntare su cinque giovani divulgatrici, ciascuna con la propria specificità e area di competenza. Nei video si alterneranno: Beatrice Flammini (alias Prosopobea), Emanuela Lucchetti, Charlotte Marincola, Carla Oppo, Maria Sole Sanasi. Una scelta volutamente tutta al femminile per contrastare l’immagine stereotipata della figura dello storico.

“Storia Pop” è uno dei tasselli del processo di rinnovamento che sta avvenendo sul genere storia di Rai e che passa attraverso i social e il digital nel suo insieme. Un percorso che vuole portare il racconto del passato sulle piattaforme e sui device preferiti dai più giovani, con l’ambizione di andare a incontrare la domanda di contenuti di storia da parte dei ragazzi.