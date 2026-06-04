Stasera su Rai 1 “Diversi come due gocce d’acqua”: la trama del film

Per il ciclo “Purché finisca bene”, stasera su Rai 1 in onda il film Tv “Diversi come due gocce d’acqua”: ecco la trama

Giovedì 4 giugno 2026 torna su Rai 1 il ciclo Purché finisca bene con quattro nuove commedie sentimentali, interpretate da attori brillanti e amati dal pubblico, per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità.

Nuove divertenti commedie per raccontare l’amore nelle sue diverse sfaccettature: quello giovanile in Diversi come due gocce d’acqua. Alessio Lapice è Gaetano, giovane rampollo di nobile famiglia partenopea, in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi).

Ma, quasi ad assecondare un desiderio inconscio, un incidente compromette la partenza del ragazzo: investe la bella Sharon (Chiara Celotto), di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e si trova così costretto a soddisfare le sue richieste per non far scoprire a suo padre che guaio ha combinato.