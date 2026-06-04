Stasera a “Tribù̀” i volontari della Croce Rossa

Raffaele Di Placido segue i volontari della Croce Rossa durante le loro uscite notturne tra le strade della capitale a Tribù su Rai 3

Raffaele Di Placido segue i volontari della Croce Rossa durante le loro uscite notturne tra le strade della capitale, dove offrono assistenza alle persone senza fissa dimora con coperte, tè caldo e, soprattutto, semplice compagnia. Sono loro i protagonisti di “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda giovedì 4 giugno alle 20.10 su Rai 3.

I loro sono gesti silenziosi che diventano presìdi di umanità nelle ore più fredde e difficili della notte e, attraverso le loro storie, si scopre una comunità unita dal desiderio di aiutare il prossimo, dove la solidarietà diventa un legame profondo tra volontari e assistiti. Un impegno che nasce per sostenere chi è in difficoltà, ma che allo stesso tempo arricchisce chi lo compie, perché prendersi cura degli altri significa, in fondo, prendersi cura anche di sé.