Sara Tommasi protagonista del videoclip di “Colpa del Sole”, il nuovo singolo di DJ Jad, Wlady e Shorty Shok

A meno di una settimana dall’uscita sulle piattaforme digitali, “Colpa del Sole” (Santor Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo di DJ Jad, Wlady e Shorty Shok, già in rotazione su numerose emittenti radiofoniche, arriva ora anche in versione video con una protagonista d’eccezione, capace di fare istantaneamente breccia nell’immaginario pop italiano: Sara Tommasi.

Patrocinato dal Comune di Cantù, il videoclip – girato tra l’ex Chiesa di S. Ambrogio, Via Matteotti, Unico Axolute Comfort Cantù e il Collisseum Village – apre la seconda fase di una release nata per raccontare l’estate senza ridurla alla solita immagine patinata. Qui la stagione calda diventa una piccola commedia sentimentale: il sole scalda, confonde, mette in discussione le coppie, abbassa le difese e trasforma il desiderio in una deviazione imprevista.

Il brano, presentato in anteprima nazionale il 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli durante “La Notte dei Leoni”, evento che ha unito sport, intrattenimento e solidarietà a sostegno della ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e delle attività della Fondazione Santobono Pausilipon, ha inaugurato il proprio percorso in un contesto ad alta visibilità, prima dell’uscita ufficiale sulle piattaforme e dell’ingresso in rotazione radiofonica.

Il ritornello, «Colpa del sole che ti fa spogliare e manda in crisi quelle coppie innamorate», sintetizza perfettamente l’anima del progetto: ironia, ritmo, leggerezza intelligente e quella buona dose di caos sentimentale che appartiene a molte estati di ieri e di oggi, molto meno prevedibili di quelle raccontate dalle cartoline.

La partecipazione di Sara Tommasi dà al videoclip una chiave pop di immediata riconoscibilità. Attrice, showgirl e volto entrato nell’immaginario visuale e televisivo italiano, Tommasi torna davanti alla macchina da presa inserendosi in un racconto che unisce musica, spettacolo e costume, incarnando con naturalezza lo spirito di “Colpa del Sole”: una commedia sentimentale estiva, ironica e sensuale, distante dalla superficie brillante delle estati da copertina e cucita attorno a quei piccoli cedimenti che la stagione calda porta con sé. La sua presenza amplia la traiettoria della release, aggiungendo una dimensione di spettacolo e costume che rafforza il carattere pop del progetto e ne accentua la natura trasversale.

Alla base di “Colpa del Sole”, c’è l’incontro di tre identità artistiche diverse ma complementari.

DJ Jad, membro fondatore degli Articolo 31, è una delle figure che hanno contribuito in modo decisivo alla diffusione del rap in italiano, attraversando oltre trent’anni di musica, dai primi anni dell’hip hop nazionale al ritorno sul palco del Festival di Sanremo nel 2023.

Wlady, DJ e producer multiplatino, fratello minore di DJ Jad, arriva da un percorso che unisce club culture, pop, dance e mainstream, con produzioni di grande impatto commerciale, da “Maria Salvador” di J-Ax a “Disco Paradise” degli Articolo 31, Fedez e Annalisa.

Shorty Shok, artista, autore e produttore, fondatore del Nibiru Studio, ha lavorato negli anni come autore, producer e vocal producer per molti pesi massimi della scena italiana, tra cui Vegas Jones, Grido, J-Ax, Gemelli DiVersi e Mondo Marcio.

“Colpa del Sole” nasce al crocevia tra l’esperienza di chi ha scritto e attraversato stagioni decisive del rap e della musica italiana, la capacità produttiva di chi conosce i codici del pop e la scrittura di una generazione abituata a muoversi tra formati, linguaggi e riferimenti diversi.

Il videoclip, diretto da Domenico Raimondi, con direzione di produzione di Daniele Atlante, riprese video di Andrea Colletti, montaggio a cura di Daniele Atlante e Andrea Colletti, gestione social di Beatrice Folloni, styling curato da Monia Ventura di 8M Exclusive e troni ideati e prodotti da Gemelli Milano, traspone in immagini questa miscela, portando il brano in una dimensione più ampia: non solo singolo estivo, ma racconto audio-visivo di una stagione in cui tutto sembra più semplice e invece può complicarsi in un attimo.

Con “Colpa del Sole”, DJ Jad, Wlady e Shorty Shok non cercano l’estate perfetta, ma quella più vera, rumorosa, contraddittoria e divertente: quella in cui il caldo diventa una scusa, l’attrazione accorcia le distanze, le coppie vacillano e il sole finisce per prendersi tutta la colpa.

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