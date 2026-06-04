Roland Garros, Errani e Vavassori vincono il doppio misto

La coppia azzurra, campione in carica, ha battuto in finale Dabrowski-King, 4-6, 6-3, 10-4

Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di doppio misto al Roland Garros. Si tratta del loro quarto titolo Slam, contando anche gli ultimi due US Open.

Sulla terra rossa parigina la coppia azzurra ha sconfitto in finale, al super tie-break, quella formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4.

Nella bacheca della 39enne di Massa Lombarda e del 31enne torinese figuravano già tre trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros lo scorso anno.