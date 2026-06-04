Pfizer punta sull’innovazione cinese: accordo con Innovent fino a $10,5 mld

Tra Pfizer e Innovent Biologics, una partnership strategica che potrebbe valere oltre 10 miliardi di dollari e che punta a sviluppare una nuova generazione di terapie antitumorali innovative

La corsa globale all’innovazione oncologica passa sempre più dalla Cina. È in questa direzione che si inserisce il nuovo maxi accordo siglato tra Pfizer e Innovent Biologics, una partnership strategica che potrebbe valere oltre 10 miliardi di dollari e che punta a sviluppare una nuova generazione di terapie antitumorali innovative.

L’intesa prevede la collaborazione su 12 programmi oncologici: otto asset nelle prime fasi di sviluppo provenienti dalla pipeline di Innovent e quattro programmi di ricerca proposti da Pfizer. Tra le tecnologie coinvolte figurano anticorpi farmaco-coniugati (ADC) di nuova generazione, caratterizzati da payload innovativi, e anticorpi multispecifici progettati per potenziare il coinvolgimento del sistema immunitario contro il tumore.

Un accordo da oltre 10 miliardi di dollari

Innovent riceverà immediatamente 650 milioni di dollari come pagamento upfront e potrà ottenere fino a 9,85 miliardi di dollari aggiuntivi al raggiungimento di specifici traguardi clinici, regolatori e commerciali.

La biotech cinese sarà responsabile dello sviluppo preclinico avanzato e degli studi clinici di fase I. Una volta completata questa fase iniziale, Pfizer assumerà la guida dello sviluppo globale dei programmi più promettenti, mettendo a disposizione la propria esperienza internazionale nelle attività regolatorie, cliniche e commerciali.

Secondo Jeff Legos, Chief Oncology Officer di Pfizer, la collaborazione consentirà di combinare le competenze di scoperta e sviluppo precoce di Innovent con la capacità globale di sviluppo e commercializzazione della multinazionale americana, con l’obiettivo di accelerare l’arrivo di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti oncologici.

ADC e anticorpi multispecifici al centro della strategia

L’accordo riflette una delle principali tendenze che stanno caratterizzando l’oncologia moderna: la crescente attenzione verso piattaforme biologiche altamente sofisticate.

Gli ADC rappresentano oggi uno dei segmenti più dinamici del mercato oncologico. Questi farmaci utilizzano un anticorpo in grado di riconoscere selettivamente le cellule tumorali come “veicolo” per trasportare un agente citotossico direttamente nel tumore, aumentando l’efficacia e limitando la tossicità sistemica.

Parallelamente, gli anticorpi multispecifici sono progettati per legarsi contemporaneamente a più bersagli molecolari, favorendo l’attivazione delle cellule immunitarie e migliorando il riconoscimento delle cellule neoplastiche.

Sebbene Pfizer e Innovent non abbiano ancora divulgato dettagli sui singoli candidati inclusi nella partnership, il focus dichiarato su payload innovativi e meccanismi immunologici differenziati suggerisce l’ambizione di sviluppare terapie potenzialmente in grado di ridefinire gli standard di cura in diversi tumori.

La Cina sempre più protagonista del biotech globale

L’accordo conferma inoltre il ruolo crescente delle biotech cinesi come fonte di innovazione per le grandi aziende farmaceutiche occidentali.

Negli ultimi anni numerose multinazionali hanno concluso accordi miliardari con società cinesi per accedere a pipeline innovative sviluppate localmente. Nel caso di Innovent, il deal con Pfizer arriva a pochi mesi da una seconda importante partnership siglata con Eli Lilly, valutata oltre 8 miliardi di dollari e focalizzata sullo sviluppo in Cina di candidati terapeutici nelle aree oncologica e immunologica.

Per Pfizer, che negli ultimi anni ha accelerato gli investimenti in oncologia attraverso acquisizioni e partnership strategiche, l’intesa con Innovent rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una pipeline destinata a sostenere la crescita futura del gruppo in uno dei mercati terapeutici più competitivi e innovativi del settore farmaceutico.