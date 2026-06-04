Oroscopo di oggi, giovedì 4 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 4 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le paure bussano più forte, quando la mente non trova riposo. Una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli ci fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un’eccessiva riflessione.
Toro
Gli eventi si muovono in fretta, perciò non siamo da meno e afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell’impresa?
Gemelli
Il Sole nel nostro segno sembra amplificare la nostra conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buonsenso, le parole oggi servono a placare e non a spiegare.
Cancro
Un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. È questa la mossa giusta. Ogni fine apre uno spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri.
Leone
Investiti di un’autorità carismatica e di una grande tenacia, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un’iniziativa. L’autorevolezza cresce, se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi, quando si irradia così tanta competenza.
Vergine
Oggi l’azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il Sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove invece ci danno fiducia: possiamo fermarci senza perderci.
Bilancia
Il cielo ci invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca di risposte profonde. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico o filosofico che ci affascina. Il sapere ci arricchisce sempre.
Scorpione
Ci sentiamo supportati e al sicuro nella nostra casa. Barbanera consiglia di riunire chi amiamo per un momento di felicità e ringraziamento. Abbiamo raggiunto un’importante pietra miliare, e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva.
Sagittario
Una mossa audace o una decisione inaspettata creano una ventata d’aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l’azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo. È una rivoluzione interna che ci spinge a osare l’imprevedibile.
Capricorno
Ricerchiamo le informazioni mancanti, per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l’energia della Luna mattutina in sestile per un giudizio sereno. Se nella coppia c’è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate.
Acquario
Stiamo procrastinando per insicurezza sulle risorse o sulle competenze? Abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica, per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo.
Pesci
Barbanera ci incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma a usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo “cuscinetto” nei programmi.