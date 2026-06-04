La Camera Usa limita i poteri di Trump nelle operazioni militari


Poche settimane prima anche il Senato aveva votato misure analoghe per restringere i poteri di guerra del presidente

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione (215 voti a favore e 208 contrari) che limita i poteri del presidente nelle operazioni militari contro l’Iran, prevedendo il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità salvo esplicita autorizzazione del Congresso o in caso di difesa contro un attacco imminente.

Si tratta del primo voto di questo tipo approvato alla Camera. Poche settimane prima anche il Senato aveva votato misure analoghe per restringere i poteri di guerra del presidente. La risoluzione potrà comunque essere sottoposta al veto presidenziale, che potrà essere superato solo con una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere.

agnesepriorelli

Giornalista