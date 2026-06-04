La Camera Usa limita i poteri di Trump nelle operazioni militari

Poche settimane prima anche il Senato aveva votato misure analoghe per restringere i poteri di guerra del presidente
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione (215 voti a favore e 208 contrari) che limita i poteri del presidente nelle operazioni militari contro l’Iran, prevedendo il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità salvo esplicita autorizzazione del Congresso o in caso di difesa contro un attacco imminente.
Si tratta del primo voto di questo tipo approvato alla Camera. Poche settimane prima anche il Senato aveva votato misure analoghe per restringere i poteri di guerra del presidente. La risoluzione potrà comunque essere sottoposta al veto presidenziale, che potrà essere superato solo con una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere.