Ictus ischemico acuto: conferme per Tirofiban adiuvante

Ictus: l’impiego aggiuntivo del potente antiaggregante tirofiban, somministrato per via endovenosa o intra arteriosa, ha mostrato benefici significativi e un profilo di sicurezza favorevole

L’impiego aggiuntivo del potente antiaggregante tirofiban, somministrato per via endovenosa o intra arteriosa, ha mostrato benefici significativi e un profilo di sicurezza favorevole in specifici sottogruppi di pazienti con ictus ischemico acuto, secondo tre nuovi trial presentati all’European Stroke Organization Conference (ESOC) 2026.

Tirofiban, inibitore della glicoproteina IIb/IIIa ampiamente utilizzato nelle sindromi coronariche acute, è stato valutato come strategia antiaggregante aggiuntiva in tre scenari distinti dell’ictus: risposta inadeguata alla trombolisi, trattamento post trombectomia e gestione delle lesioni tandem con stenting carotideo.

INSTANT: migliorare la risposta dopo trombolisi

Nel trial INSTANT, la somministrazione endovenosa di tirofiban ha migliorato gli esiti funzionali nei pazienti con ictus ischemico acuto che, pur non presentando occlusioni di grossi o medi vasi né eziologia cardioembolica, mostravano una risposta clinica insufficiente alla trombolisi con tenecteplase.

Secondo il principale investigatore, Guoyong Zeng (First Affiliated Hospital of Nanchang University, Ganzhou, Cina), questi risultati indicano che una somministrazione precoce di tirofiban può favorire un recupero funzionale più efficace in pazienti ad alto rischio che non rispondono adeguatamente alla terapia trombolitica iniziale.

Il razionale fisiopatologico è chiaro: la trombolisi, pur dissolvendo il trombo, può paradossalmente attivare le piastrine attraverso l’esposizione della placca aterosclerotica e il rilascio di trombina e piastrine altamente attivate dal coagulo in dissoluzione. Questo può favorire una ricolonizzazione trombotica precoce e un deterioramento neurologico iniziale. Tirofiban, bloccando la via finale dell’aggregazione piastrinica, potrebbe mantenere la pervietà microvascolare in questa fase critica.

Il trial ha arruolato 359 pazienti. Entro 4 24 ore dalla trombolisi, i partecipanti sono stati randomizzati a tirofiban endovenoso o placebo. Il regime prevedeva un bolo di 0,3 μg/kg/min per 30 minuti seguito da infusione continua di 0,075 μg/kg/min fino a 47,5 ore. La terapia antiaggregante orale veniva avviata a 24 ore nel gruppo placebo e a 44 ore nel gruppo tirofiban.

A 90 giorni, il 63,8% dei pazienti trattati con tirofiban ha raggiunto un outcome eccellente (mRS 0 1) rispetto al 52,2% del gruppo placebo (RR 1,22; IC 95% 1,02 1,46; P = 0,03). Le percentuali di emorragia intracranica sintomatica (0,9%) e mortalità (0,6%) sono risultate basse e simili al placebo. Gli autori sottolineano che la selezione mirata dei pazienti, caratterizzati da microtrombosi piastrinica, potrebbe aver contribuito all’effetto osservato.

ATTRACTION: dopo la trombectomia, un margine di miglioramento

Il trial ATTRACTION ha affrontato un problema noto: nonostante la ricanalizzazione ottenuta con la trombectomia meccanica, molti pazienti non raggiungono l’indipendenza funzionale. L’ipotesi è che la disfunzione microvascolare o la ricolonizzazione trombotica possano limitare il beneficio della riperfusione.

Condotto in 82 centri cinesi, il trial ha incluso 1380 pazienti con occlusione dei grandi vasi dell’anteriore che avevano ottenuto una riperfusione efficace. I partecipanti sono stati randomizzati a tirofiban o placebo. Il farmaco veniva somministrato come bolo intra arterioso di 5 μg/kg seguito da infusione endovenosa di 24 ore a 6 μg/kg/h.

A 90 giorni, il 49,3% dei pazienti trattati con tirofiban ha raggiunto l’indipendenza funzionale (mRS 0 2) rispetto al 43,3% del gruppo placebo (RR aggiustato 1,15; IC 95% 1,03 1,27; P = 0,01). La sicurezza è risultata sovrapponibile, con tassi simili di emorragia intracranica sintomatica (11,9% vs 9,4%) e mortalità (18,3% vs 19,0%).

Per Xiang Luo (Tongji Hospital, Wuhan), autore principale, questi dati suggeriscono che il targeting dell’aggregazione piastrinica dopo trombectomia può contribuire a migliorare la perfusione microvascolare e gli esiti funzionali.

ATILA: nelle lesioni tandem, meno ristenosi dello stent

Il trial ATILA ha valutato tirofiban nei pazienti con ictus da lesione tandem, una condizione complessa caratterizzata da occlusione simultanea della carotide extracranica e di un vaso intracranico. Fino al 20% dei pazienti sottoposti a trombectomia presenta questa configurazione, che richiede spesso stenting carotideo emergente.

La terapia antiaggregante ottimale in questo contesto è rimasta a lungo incerta. Il trial, condotto in 13 centri spagnoli, ha arruolato 240 pazienti con ictus dell’anteriore da lesioni tandem aterosclerotiche, trattati con trombectomia e stenting programmato. I pazienti sono stati randomizzati a tirofiban endovenoso a basso dosaggio (bolo di 500 μg seguito da infusione di 20 ore a 200 μg/h) o aspirina endovenosa.

L’endpoint primario — trombosi acuta dello stent entro 24 ore — è risultato significativamente ridotto con tirofiban (7,2% vs 16,8%; OR aggiustato 0,345; IC 95% 0,135 0,815; P = 0,015), con una riduzione assoluta del rischio del 9,6% e un NNT pari a 10. Anche l’aggregazione piastrinica intra stent è risultata inferiore nel gruppo tirofiban.

L’incidenza di emorragia intracranica sintomatica non ha mostrato differenze significative (7,9% vs 3,6%; P = 0,253), suggerendo che il miglioramento dell’efficacia non si traduce automaticamente in un aumento del rischio emorragico. Gli esiti funzionali a 90 giorni (mRS 0 2) erano numericamente inferiori con tirofiban, ma senza significatività statistica. Gli autori sottolineano la necessità di studi più ampi per definire l’impatto a lungo termine e la sicurezza in popolazioni più eterogenee.

Il commento degli esperti: verso una nuova fase dell’antitrombosi nell’ictus

Durante l’ESOC, Mikael Mazighi (Université Paris Cité) ha osservato che l’interesse per strategie antitrombotiche aggiuntive è in rapida crescita, con l’obiettivo di migliorare la riperfusione microvascolare dopo trombolisi o trombectomia. Oltre agli inibitori IIb/IIIa come tirofiban, sono in studio approcci quali la trombolisi intra arteriosa post trombectomia.

Mazighi ha sottolineato che gran parte delle evidenze disponibili proviene da popolazioni asiatiche, caratterizzate da una maggiore prevalenza di aterosclerosi intracranica, e che sarà necessario verificare la riproducibilità dei risultati in contesti occidentali.

Nel suo centro, ha riferito l’uso di cangrelor — un inibitore P2Y12 a emivita brevissima — nel post trombectomia, attualmente oggetto di studio. La rapidità di reversibilità dell’effetto antiaggregante lo rende particolarmente maneggevole in caso di necessità chirurgiche urgenti o eventi emorragici.

Anche altri partecipanti al congresso hanno riportato l’impiego occasionale di inibitori IIb/IIIa nella pratica clinica post trombectomia.

Conclusione

Le evidenze presentate delineano un ruolo potenzialmente crescente di tirofiban come terapia aggiuntiva in contesti selezionati dell’ictus ischemico acuto. Pur non rappresentando ancora uno standard di cura, i risultati dei trial INSTANT, ATTRACTION e ATILA suggeriscono che modulare l’aggregazione piastrinica nelle fasi critiche della riperfusione potrebbe tradursi in un miglioramento degli esiti funzionali. Studi più ampi e multicentrici, soprattutto in popolazioni non asiatiche, saranno essenziali per definire il posizionamento definitivo di questa strategia terapeutica.

Fonte:

European Stroke Organization Conference (ESOC) 2026.