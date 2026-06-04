“Francesco De Gregori. Nevergreen” stasera su Rai 3

Il progetto “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato durante la permanenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano, due anni fa. Da lì prende vita il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini che Rai Cultura propone giovedì 4 giugno alle 21.20 in prima visione su Rai 3 e poi disponibile su RaiPlay.

Il docufilm racconta la residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano: 20 concerti nel corso di un mese durante i quali il cantautore ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen”.

Non l’ennesimo biopic celebrativo, non un rituale film-concerto, piuttosto un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei.

Sul palco la band di Francesco De Gregori con la partecipazione di artisti del calibro di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

“Francesco De Gregori. Nevergreen” è un film di Stefano Pistolini prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan. Con Francesco De Gregori & Band: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Primiano Di Biase (hammond e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Simone Talone (percussioni), Francesca La Colla (corista). Produzione esecutiva Darallouche. Direttore della fotografia Andrea Jose Di Pasquale. Montaggio Federico Barassi. Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Gabriele Immirzi, Ferdinando Salzano e Giovanna Salvatori. Diretto da Stefano Pistolini.